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Новости Авторы Лев Голберг Продаётся светлый и просторный таунхауз – кондо на 2 этажах в Saint-Laurent

Продаётся светлый и просторный таунхауз – кондо на 2 этажах в Saint-Laurent

Denis Dankoff Июл 16, 2022 Лев Голберг, Объявления, Реклама, Реклама в активах Канадской Медиа Группы Оставить комментарий 44 Просмотров

Светлый и просторный таунхауз – кондо (1200 кв. футов) на 2 этажах в Saint-Laurent предлагает обширное пространство и уединение.

Тихая улица, вблизи школ, торгового центра и общественного транспорта. Красивая и уютная гостиная с большим окном и кафедральным потолком высотой 15 футов.

 

Большая и функциональная кухня. Хорошо разделенное жилое пространство.

Большой мезонин можно использовать как спальню, ведущую на огромную частную террасу с великолепным видом на гору Mont-Royal.

Прекрасное таунхауз – кондо, обладающий несравненной ценностью !!!

 

Для более подробной информации – звоните !

 

С уважением, Лев Голберг

(514) 889-3595

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