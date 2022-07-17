Продаётся светлый и просторный таунхауз – кондо на 2 этажах в Saint-Laurent

Светлый и просторный таунхауз – кондо (1200 кв. футов) на 2 этажах в Saint-Laurent предлагает обширное пространство и уединение.
Тихая улица, вблизи школ, торгового центра и общественного транспорта. Красивая и уютная гостиная с большим окном и кафедральным потолком высотой 15 футов.
Большая и функциональная кухня. Хорошо разделенное жилое пространство.
Большой мезонин можно использовать как спальню, ведущую на огромную частную террасу с великолепным видом на гору Mont-Royal.
Прекрасное таунхауз – кондо, обладающий несравненной ценностью !!!
Для более подробной информации – звоните !
С уважением, Лев Голберг
(514) 889-3595
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