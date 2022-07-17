Авария на американских горках: погибла девочка

А во Франции брат и сестра погибли во время фейерверка на Дне взятия Бастилии.

Полиция Дании сообщает, что 14-летняя девочка погибла в четверг в популярном парке развлечений на севере страны. Задняя часть поезда американских горок сошла с рельсов. Также серьезные травмы руки получил 13-летний мальчик.

По словам полиции, авария произошла на американских горках Кобра, и парк был закрыт.

Хенрик Рагборг Олсен, управляющий парком развлечений Tivoli Friheden в Орхусе, втором по величине городе Дании, сообщил, что “два задних сиденья” американских горок повисли “под поездом”. На этих сиденьях было двое детей, и они были оперативно доставлены в больницу с серьезными травмами. Девочка не выжила.

Начато расследование причин аварии, полиция допрашивает свидетелей.

По данным веб-сайта парка, высота американских горок составляет 25 метров, а поезда максимально разгоняются до 70 километров в час.

Парк развлечений находится в южной части Орхуса, в 156 км к северо-западу от Копенгагена.