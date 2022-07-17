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Экономика Недвижимость Домик Дуга Форда выставлен на продажу. Всего 3.2 миллиона долларов

Домик Дуга Форда выставлен на продажу. Всего 3.2 миллиона долларов

Olga Fedak Июл 16, 2022 Недвижимость, Новости Канады, Общество, Политика, Это интересно Оставить комментарий 26 Просмотров

Также продается милый таунхайз в Монреале.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд переезжает, и его дом в Торонто продается за 3,2 миллиона долларов. Коттедж, расположенный в районе Этобико, был выставлен на продажу в пятницу.

Форд планирует переехать в дом своей покойной матери, который находится неподалеку. Мать Форда, Дайан Форд, умерла в январе 2020 года. Премьер добавил, что продает свой дом, “поскольку дети становятся старше, они собираются выйти замуж и завести внуков”.

Объявление гласит, что “Построенный на большом участке на красивой усаженной деревьями улице в престижном районе поместья принцессы Анны, двухэтажный дом может похвастаться жилой площадью почти 420 квадратных метров. В нем есть все, что вы ожидаете от резиденции руководителя. Задний двор — это ваш летний оазис, где можно устраивать вечеринки у бассейна и барбекю или просто отдыхать и загорать”.

В доме шесть спален и четыре ванные комнаты, гараж на две машины и вырытый бассейн.

В доме есть встроенная система безопасности.

Налог на недвижимость обойдется вам в 11 627 долларов в год. Размеры участка 20 на 36 метров.

В то же время у дома довольно бурная история.

За время премьерства Форда дом стал местом различных протестов.

В декабре прошлого года противники антиковидной вакцинации провели несколько часов возле дома премьера, вызвав беспорядки на тихой жилой улице. Представитель Форда сказал, что глава провинции и его семья не могут даже попасть в свой дом из-за демонстрации протестующих против вакцинации снаружи. Тогда Форд призвал протестующих перенести акцию в Королевский парк и не беспокоить его родных и соседей.

В июне 2021 года полиция Онтарио арестовала на пороге дома Форда 44-летнего мужчину, вооруженного ножом мясника. Во время инцидента Форда и его жены не было дома.

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