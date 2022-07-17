Домик Дуга Форда выставлен на продажу. Всего 3.2 миллиона долларов

Также продается милый таунхайз в Монреале.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд переезжает, и его дом в Торонто продается за 3,2 миллиона долларов. Коттедж, расположенный в районе Этобико, был выставлен на продажу в пятницу.

Форд планирует переехать в дом своей покойной матери, который находится неподалеку. Мать Форда, Дайан Форд, умерла в январе 2020 года. Премьер добавил, что продает свой дом, “поскольку дети становятся старше, они собираются выйти замуж и завести внуков”.

Объявление гласит, что “Построенный на большом участке на красивой усаженной деревьями улице в престижном районе поместья принцессы Анны, двухэтажный дом может похвастаться жилой площадью почти 420 квадратных метров. В нем есть все, что вы ожидаете от резиденции руководителя. Задний двор — это ваш летний оазис, где можно устраивать вечеринки у бассейна и барбекю или просто отдыхать и загорать”.

В доме шесть спален и четыре ванные комнаты, гараж на две машины и вырытый бассейн.

В доме есть встроенная система безопасности.

Налог на недвижимость обойдется вам в 11 627 долларов в год. Размеры участка 20 на 36 метров.

В то же время у дома довольно бурная история.

За время премьерства Форда дом стал местом различных протестов.

В декабре прошлого года противники антиковидной вакцинации провели несколько часов возле дома премьера, вызвав беспорядки на тихой жилой улице. Представитель Форда сказал, что глава провинции и его семья не могут даже попасть в свой дом из-за демонстрации протестующих против вакцинации снаружи. Тогда Форд призвал протестующих перенести акцию в Королевский парк и не беспокоить его родных и соседей.

В июне 2021 года полиция Онтарио арестовала на пороге дома Форда 44-летнего мужчину, вооруженного ножом мясника. Во время инцидента Форда и его жены не было дома.