Уволили из-за беременности: жительница Квебека через суд возвращает свою работу и зарплату за два года

Также суд вернул работу медсестре, уволенной за оскорбление пациентки из коренных народов. А вот уборщице, отказавшейся носить маску, восстановиться на работе не удалось.

Водительница грузовика устроилась на работу в корпорацию, занимающеюся перевозкой сыпучих материалов, 1 августа 2020 года. Она утверждает, что ее отношения с работодателем были “дружескими”. Но отношение к работнице поменялось 9 октября 2020 года, когда женщина смс-сообщением проинформировала начальника о своей беременности. Она предупредила, что будет работать до тех пор, пока разрешит врач, а затем уйдет в декретный отпуск.

Через несколько дней коллеги, в том числе прораб, рассказали ей, что работодатель открыто назвал ее “бездельницей” и что он также “предупредил еще одну работницу, чтобы она не поступала так же, и не беременела от первого встречного”, – сообщила водительница в суде.

В конце концов работодатель сообщил женщине об увольнении с помощью текстового сообщения.

Поскольку работодатель не умеет права уволить женщину только из-за факта беременности, наша героиня обратилась в суд Квебека. Работодатель не явился на заседание, чтобы изложить свою версию фактов.

“Суд установил, что право, которым воспользовалась работница, и санкция, которой она подверглась, а именно увольнение, действительно совпадали, — говорится в решении. – В этом контексте работодатель должен был показать, что увольнение работника было основано на “другой справедливой и достаточной причине”, чего он не сделал”.

Таким образом, суд пришел к выводу, что сотрудница действительно была уволена из-за беременности. Он принял ее жалобу, отменил увольнение 15 октября 2020 года и приказал работодателю восстановить ее на работе со всеми ее правами.

Он также обязал работодателя выплатить ей сумму, эквивалентную заработной плате, и другие льготы, которые она потеряла в результате увольнения.