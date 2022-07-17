Неизвестная Канада: Национальный парк Фанди

Путешествуем по Нью- Брансвику! Мног интересного и неожиданного открывается здесь!

Парк основан в 1948 г., площадь — 206 кв.км. Он включает в себя береговую зону и живописные гористые районы, покрытые лесами и лугами. Лесной массив парка представлен двумя популяциями деревьев: вечнозелеными бореальными видами елей, в том числе, красной ели, возраст которой достигает 400 лет, и пихт, а также лиственными собратьями — кленами, желтыми березами, осинами и буками, растущими на месте ранее вырубленных хвойных пород. Особый шарм лесу придает висящий лишайник уснея, именуемый также «борода старика».

Большую часть парка занимает болотный комплекс, немалая площадь занята песчаными дюнами, которые сконцентрированы, преимущественно, на побережье морского залива. Остается лишь добавить, что на территории парка расположены 25 живописных водопадов.

Любители пеших походов несомненно придут в полный восторг от местных туристических троп, общей протяженностью порядка 120 километров. Остается лишь выбрать подходящий вариант в зависимости от уверенности в своих силах — от полукилометровой прогулки до 48-километрового маршрута вокруг самого парка.

Фауна парка представлена типичными жителями южных канадских лесов – черным медведем, рысью, лесным оленем и многочисленными обитателями морских акваторий.

Национальный парк Фанди – это не только лес и водопады. Парк выходит на залив Фанди с его впечатляющими скалистыми образованиями и самыми высокими в мире приливами. Собственно, именно залив и принес парку Фанди мировую известность.

ЗАЛИВ ФАНДИ (Bay of Fundy) – глубоко вдающийся в сушу залив, расположенный между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией, к нему прилегает и территория американского штата Мэн. Залив славится самой большой в мире амплитудой приливов и отливов. Дважды в день 100 биллионов тонн воды поднимаются и опускаются, причем на внешнем краю залива у юго-западного побережья Новой Шотландии амплитуда прилива обычно достигает нормального уровня – около 3,5 м, а в узком Май-нас Бейсин – 16 м. Объясняется это уникальной геологией залива, который ближе к берегу становится узким и мелким. Здесь не только большая амплитуда приливов, но и в некоторых местах имеются очень быстрые течения, а подводные горы и ущелья создают дополнительную турбулентность.

Силы приливов способствуют эрозии красных песчаников и вулканических пород вокруг воды, что привело к образованию эффектных утесов, пещер и других причудливых формаций, из которых известнее всего скалы мыса Хоуэлл Кейп. Эрозия не только создает здесь очень эффектные фигуры, но и вымывает из песчаников останки ископаемых, пролежавших здесь более трехсот миллионов лет или больше, так же, как и ископаемых из вулканических пород возрастом 200 миллионов лет.

Последствия прилива ощущаются также в реках, которые впадают в залив. Например, во время отлива воды реки Сент-Джон знамениты водоворотами в гавани Сент-Джон Харбор, где река впадает в залив, однако во время прилива океанские воды подавляют течение реки, создавая обратный ток воды, как говорят, совершенно уникальное ощущение для плывущих в это время на лодке. Такие же явления наблюдаются в более узких частях самого залива.

Другим результатом прилива и отлива является «Старая свинуха», второй по величине водоворот в мире, после норвежского Мальстрема, и самый большой в Западном полушарии. Его можно наблюдать с берега Нью-Брансуика, а название он получил из-за хрюкающих звуков, которые производит вода. Примерно за 3 часа до наступления прилива, течение вокруг островов залива начинает закручиваться в воронку шириной 76 м. Чаще всего возникает несколько водоворотов из-за неровностей дна, однако, если весенний прилив (самые сильные приливы бывают после полнолуния или новолуния) совпадает с периодом сильных ветров, течения могут достигать скорости 11 км/ч и приводить к возникновению всего одной колоссальной воронки или множества неистово вращающихся воронок меньшего размера.

Залив знаменит также обилием флоры и фауны. Здесь в результате приливных течений, из морского дна постоянно вымываются питательные вещества, становящиеся основой продолжительной пищевой цепи, от омаров и морских гребешков, которые имеют огромное значение для экономики залива, до тупиков, обыкновенных крачек и миллионов мигрирующих болотных птиц, кормящихся крилем и рыбой, которыми питаются и знаменитые гости залива, киты и дельфины. Здесь регулярно видят полосатиков, сейвалов и малых полосатиков, гладких китов, косаток, горбатых и голубых китов, а также дельфинов – арктических белобочек, полосатых дельфинов и морских свиней. В заливе ловили даже гигантских белых акул!

Наиболее примечательные из китообразных – гладкие киты, которым угрожает опасность исчезновения: в мире осталось, возможно, лишь около 300 особей. Летом они приплывают в залив Фанди перед возвращением в зимние угодья вблизи юго-западного побережья Соединенных Штатов Америки. Эти медлительные киты, выбрасывающие высокие фонтаны воды, когда-то в изобилии водились в Атлантическом океане, однако их уничтожали столь активно, что, начиная с 1935 года, они находятся под охраной. Наблюдения за этими грациозными животными, без усилия двигающимися на поверхности воды, сделает незабываемой любую поездку.