Недвижимость: прогнозы Canada Mortgage and Housing Corp.

Жилищное агентство Канады снизило свой национальный прогноз цен на жилье на этот и следующий год, заявив, что процентные ставки растут быстрее, чем ожидалось, но агентство не прогнозирует резкой коррекции, поскольку заявило, что нехватка жилья поддержит существующий уровень цен.

Жилищное агентство Канады снизило свой национальный прогноз цен на жилье на этот и следующий год, заявив, что процентные ставки растут быстрее, чем ожидалось, но агентство не прогнозирует резкой коррекции, поскольку заявило, что нехватка жилья поддержит существующий уровень цен.

Canada Mortgage and Housing Corp., которая в 2020 году подверглась критике за то, что придерживалась пессимистичного прогноза цен на жилье в начале пандемии, пересматривает свой прогноз, поскольку Банк Канады, вероятно, продолжит агрессивно повышать базовую процентную ставку, чтобы замедлить стремительную инфляцию, из-за чего жителям будет сложнее позволить себе ипотеку.

Федеральное агентство пересмотрело в сторону понижения процентный прирост, который оно ожидает с 2021 по 2022 год, и теперь прогнозируется, что средняя цена вырастет на 11 процентов вместо 13,7 процента. Прогноз рассчитан на весь год и включает в себя первый квартал, когда цены на жилье достигли пика.

Агентство также ожидает, что средняя цена на жилье в Канаде снизится на целых 5% с первого квартала этого года по второй квартал следующего, достигнув минимума в 742 970 долларов, согласно блогу на веб-сайте CMHC.

Хотя цены на жилье резко упали с тех пор, как центральный банк начал повышать процентные ставки в марте, главный экономист CMHC Боб Дуган сказал, что он “сомневается” в прогнозировании более резкого снижения цен, когда нехватка жилья настолько остра.

”Мне трудно поверить в очень большую коррекцию цен”, – сказал г-н Дуган. “Я не хочу сказать, что этого не может быть. Возможна 10-процентная коррекция цен, как говорят некоторые люди. Но я просто с подозрением отношусь к этому из-за нехватки поставок”, – сказал он.

Экономисты частного сектора прогнозируют, что средняя цена на жилье в стране может упасть на целых 20 процентов. Toronto-Dominion Bank прогнозирует падение на 19% по сравнению с первым кварталом этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Цены на жилье на некоторых из самых популярных рынков недвижимости уже быстро снизились по сравнению с пиком в первом квартале этого года. В регионе Торонто, крупнейшем рынке недвижимости в стране, типичная цена на жилье упала почти на 10% с марта по июнь.

Г-н Дуган сказал, что волатильность будет наблюдаться от месяца к месяцу, и что CMHC следит за общей тенденцией. В целом, его новый прогноз теперь включает повышение процентных ставок Банком Канады до 3,5% к следующему году, тогда как в апреле CMHC прогнозировал, что центральный банк повысит процентные ставки до 2,5%. Текущая ставка составляет 1,5%, и многие экономисты ожидают, что банк добавит еще 75 базисных пунктов при своем запланированном объявлении процентной ставки в среду. Это привело бы к повышению процентных ставок до 2,25% – чуть ниже апрельского прогноза CMHC.

Г-н Дуган сказал, что CMHC извлек уроки из своей ошибки в мае 2020 года, когда агентство прогнозировало, что средняя цена продажи дома может упасть от 9% до 18% при наихудшем сценарии. Агентство опубликовало прогноз вскоре после того, как правительственные карантины ударили по продажам и ценам; однако даже после того, как рынок жилой недвижимости быстро восстановился и цены на жилье ускорились, CMHC придерживался своего прогноза.

“Когда мы знали, что этот прогноз ошибочен, нам следовало выступить раньше”, – сказал мистер Дуган. “Я не боюсь это признать. И поэтому вы учитесь на своих ошибках, и именно это мы здесь пытаемся сделать”.

CMHC ожидает, что средняя цена на жилье достигнет дна во втором квартале следующего года, а затем постепенно восстановится во второй половине 2023 и 2024 годов. Он прогнозирует, что средняя цена на жилье полностью восстановится в конце 2024 года и превысит пик этого года к 2025 году.

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