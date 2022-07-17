Итоги недели 11 -17 июля 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась вторая неделя июля. Какой она была? Богатой и разнообразной на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

После переговоров и споров по поводу экспорта в США канадских солнечных батарей, стороны пришли к соглашению об отмене таможенных пошлин для всех устройств, относящихся к производству энергии при помощи солнечных панелей и других приспособлений. Министр международной торговли Канады, госпожа Мэри Нг (Mary Ng), комментируя подписание соглашения, заявила что достижение результата подтверждает стремление обеих стран усиливать борьбу против климатических изменений, в частности, и посредством развития производства солнечной энергии и развития других источников возобновляемой энергии. На полках аптек по всей Канаде обнаруживается пустое пространство вместо некоторых препаратов. Повышенный спрос и ограничения в цепочке поставок подпитывают нехватку лекарств от простуды и гриппа в Канаде. Об этом информируют фармацевты по всей стране. Трагедия в Монтережи – гибель ребёнка по непонятной причине. Полиция пытается найти причину несчастного случая Утром вторника, 12 июля, в муниципалитете Массувиль (Massueville), в пригороде Sorel-Tracy, неподалёку от Монреаля, скончался ребёнок семилетнего возраста. Гибель малыша пока совершенно необъяснима. Офис премьер-министра Квебека Франсуа Лего заявил, что министр международных отношений и франкофонии Надин Жиро оставляет свой пост. Причиной отставки стали проблемы со здоровьем и “рекомендации ее врача”. Пока кресло министра будет пустовать, министр по муниципальным делам и жилищному строительству Андре Лафорест возьмет на себя архивы департамента. Архиепископ ДжонС. Вестер из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, заявил, что пришло время для серьезных разговоров о том, как добиться ядерного разоружения во всем мире. Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой, более известное как CETA, одобрил Сенат, 12июля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst. В отличие от других крупных городских центров провинции и даже страны, рынок недвижимости Квебека продолжает расти. На данный момент он выглядит невозмутимым на фоне огромных процентных ставок по ипотечным кредитам. Здесь по-прежнему наблюдается динамичный рост продаж, благодаря чему растет число новых предложений. Всемирная организация здравоохранения призывает все страны вернуться к масочному режиму из-за нового всплеска COVID-19 Организация Hema-Quebec снова заявляет о недостаточном запасе донорской крови. Отмечается, летом всегда сложно поддерживать необходимое количество крови, однако она особенно необходима во время седьмой волны COVID-19. “В ближайшее время Hema-Quebec необходимо собирать кровь у 500 дополнительных доноров каждую неделю, чтобы удовлетворить потребности больниц”, – говорится в заявлении. Туристка из Канады была оштрафована за то, что она вырезала буквы своего имени на боковой стене Колизея в центре итальянской столицы.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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