Их разыскивает полиция: два канадца купили часы Rolex, расплатившись бумажками

Также не попадитесь на крючок мошенников, которые действуют от имени Rodgers.

Полиция Лаваля разыскивает двух мужчин, которые использовали вырезки из газет для оплаты часов Rolex стоимостью 15 000 долларов. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел осенью 2021 года.

Пострадавший разместил объявление о продаже дорогих часов на Facebook Marketplace. Пообщавшись с одним из потенциальных покупателей, договорился о встрече.

“Подозреваемый сначала предъявил жертве конверт с деньгами. Затем он спрятал конверт, чтобы проверить состояние часов, — говорится в отчете полиции. – После этого подозреваемый вернул жертве аналогичный конверт, но в конверте были вырезки из газет, прикрытые купюрой в 100 долларов сверху”.

Когда потерпевший понял, что произошло, подозреваемый уже скрылся с места происшествия.

Полиция Лаваля говорит, что у нее есть основания полагать, что подозреваемый работал с сообщником. Это не первое их предполагаемое преступление, хотя они никогда не появляются вместе, встречаясь с жертвами.

Другие мошенничества, совершенные в Монреале и его окрестностях, включают нечестные покупки различных предметов роскоши, в том числе сумки Chanel стоимостью 6000 долларов.

Подозреваемые описываются как англоговорящие белые мужчины в возрасте 40 лет. У обоих черные волосы и темные глаза.

Всем, у кого есть информация об этих событиях, рекомендуется позвонить на информационную линию по телефону 450 662-INFO (4636) или набрать 911 и упомянуть файл LVL-211130-014.