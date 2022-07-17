Иммиграция с Александрой Мельниковой. «ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ОДОБРИТЬ!» – запятую ставит офицер.

Два с половиной миллиона файлов стоят на очереди на рассмотрение.

Министр заверяет, что они будут рассмотрены в ближайшее время, но КАК?

В последние время активировалось наконец-то работа Министерства Иммиграции, мы начали получать результаты по отправленным ранее файлам. Хотелось бы отметить, что, к сожалению, ускорение рассмотрения не касаются украинских файлов.

Когда Министр Иммиграции обещает «догнать и перегнать», нужно внимательно подумать, а возможно ли это, и если да, то как именно это может быть сделано. После громких заявлений подвох подкрался незаметно, но очень ощутимо.

Как оказалось, рассмотреть файл не означает одобрить его или запросить нужный документ. В Министерском понимании это оказалось начать штамповать отказы по поводу и без повода. Итак, что делать если:

– вам прислали запрос на дополнительные документы и дали всего 10-15 дней на досылку документов. Идеальным решением, конечно, было бы дозвониться в Министерство и потребовать от агента отправить СРОЧНУЮ заявку о дополнительном времени, как минимум от 60 дней. Если дозвониться не получится – срочно отправить вебформу с требованием дать дополнительные 60 дней, так как 15 дней — это неразумный срок. К сожалению, даже если вы отправите вебформу в течение 15 дней, агент сможет приложить ее только в течение месяца (!!!). В этом случае офицер может прислать вам отказ на 16 день (!!!). У вас должны быть доказательства, что вы отправили вебформу и когда. На момент отправления ВСЕГДА делайте копию запроса.

– вам отказали в файле, так как вы не предоставили документов, которые у вас запросили ранее. В этом случае имейте в виду, Министерство не имеет право прислать вам отказ без уведомления вас о том, что они собираются закрыть ваше дело. Это называется – procedural fairness letter. Если вы не получали это письмо – вы имеете полное право звонить и писать в Министерство и требовать ОТКРЫТЬ ЗАНОВО ВАШ ФАЙЛ. Так как ваши права были нарушены офицером, который рассматривал ваш файл.

– вам отказали в файле так как Министерство не получило документов, которые ВЫ ИМ ОТСЫЛАЛИ. Всегда делайте копии ваших запросов (!!!). Это ваша единственная возможность открыть файл, если его незаконно закроют. Если вы получили отказ, так как Министерство не получило ваших документов – пишите им и высылайте доказательства, что документы им были отосланы.

Имейте в виду, вебформа работает из рук вон плохо. Стандартно, все документы и сообщения должны быть приложены к файлу в течение 5-7 рабочих дней. На данный момент это занимает от 6 недель и более (!!!).

Когда вы делаете запрос по вебформе, вам всегда должно прийти письмо подтверждение с Министерства Иммиграции с копией вашего письма в самом низу подтверждения. Обычно это письмо приходит в течение 48 часов. Если вы не получаете письмо-подтверждение в течение 48 часов – отправляйте вебформу опять. У вас должны быть доказательства, что вы выслали им все, что они просили или среагировали в положенное вам время.

Если вам отказали в спонсорстве, вы имеете право подать на апелляцию. Обратите внимание, на апелляцию вам будет дано только 30 дней. Если вы не отправите пакет на опротестование в течение 30 дней от даты отказа – вы потеряете право на апелляцию, даже если офицер был не прав.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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