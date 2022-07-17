Air Canada снова на высоте: канадские скауты застряли в Цюрихе

Ранее терялся только багаж.

Шестеро скаутов не могут вернуться домой из Цюриха, Швейцария, после того как они не попали на самолёт Air Canada. Их родители не знают, покроет ли дополнительная страховка замену билетов.

Подростки 12-14 лет из Бэнкрофта, Онтарио, поехали в Швейцарию на 10 дней на всемирные сборы скаутов.

Но по пути домой команда столкнулась с проблемами с приложением ArriveCan. Вожатые ввели информацию о группе в приложение, но когда они прибыли в аэропорт обнаружилось, что зарегистрирована только информация о двух взрослых. Они также не смогли подключиться к Wi-Fi в аэропорту, а местного номера телефона у них не было.

Пока они разбирались с приложением, они пропустили вперёд в очереди несколько групп. В конце концов стойка регистрации закрылась, оформив только часть скаутов.

По данным Air Canada, 15 июля из 21 человека в группе вылетели домой только 15. Еще шесть человек, двое взрослых и четверо подростков, не улетели из-за длинных очередей досмотра.

По словам родителей, у группы была дополнительная страховка от авиакомпании. Однако Air Canada не спешит менять билеты.

“Пока Air Canada не уважает свой полис страхования путешествий, который мы приобрели за дополнительную плату и который покрывает перенос рейсов, — сказала Карина Вега, мама одного из мальчиков. Она добавила, что на данный момент билеты домой стоят 1800 долларов за ребенка. – Все наши дети — граждане Канады, они напуганы, устали и находятся в состоянии стресса”.

К решению проблемы присоединились Организация скаутов Канады, местное посольство и агенство, через которое группа покупала билеты.

В итоге скаутов поселили в отель.

“Поначалу все были изрядно напряжены, плакали, расстраивались, но сейчас их настроение изменилось, потому что посольство Канады связалось с ними напрямую”, — сказала Вега.

Хочется верить, что дети в скором времени вернутся домой.