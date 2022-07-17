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Общество Животные Канадец погиб от случайного укуса любимой собаки

Канадец погиб от случайного укуса любимой собаки

Olga Fedak Июл 17, 2022 Животные, Здоровье, медицина, Новости Канады, Общество, Происшествия Оставить комментарий 19 Просмотров

А американцу не повезло подхватить редкого паразита во время купания.

Семья человека из Садбери, Онтарио, который скончался после редкой бактериальной инфекции, вызванной укусом его собаки, делится его историей в качестве предупреждения для других.

Сильвен Буассоно умер 8 июня в возрасте 56 лет из-за заражения бактериями Capnocytophaga.

Сестра Буассонно Каролин Шевретт рассказывает, что у младшей собаки Белл начались судороги. Боясь, что собака проглотит язык, хозяин сунул руку ей в пасть. Собака непреднамеренно сжала челюсти и сильно укусила его за большой палец.

Осмотрев свою руку, мужчина понял, что по хорошему на рану нужно наложить швы, но вскоре передумал и не обратился к врачу.

Позднее он свозил Белл к ветеринару, но так и не показал специалисту свою руку.

Через два дня после укуса у Буассонно поднялась температура, и он связался с виртуальной клиникой, упомянув об укусе собаки.

Но врач сказал, что это, скорее всего, грипп и прописал соответствующее лечение.

7 июня его состряние ухудшилось. У него кружилась голова, он потел, у него была высокая температура. Утром он вызвал скорую помощь.

По прибытии в больницу анализ крови показал, что у него были бактерии Capnocytophaga, и шансы на выживание 50/50.

“Он сказал мне, что “все будет хорошо”, что его выпустят через пять дней. Но затем в течение дня его печень и почки отказали и у него развилась пневмония. Врачи в течение дня постоянно делали анализы крови, но ничего критичного в них не было, – вспоминает сестра. – Затем врачи сказали нам, что очередной анализ крови пришел очень плохим. Нас пустили к нему в палату, чтобы побыть вместе. Через 45 минут он скончался. При нас у него отказало сердце”.

Советы врача

По словам врачей, бактерия Capnocytophaga довольно распространена и часто живёт у собак во рту, не вызывая у них проблем. Ее нельзя назвать особо опасной – реакция Буассоно на болезнь оказалась сильнее стандартной.

Тем не менее, врачи и ветеринары акцентируют внимание, что укушенная рана – большая или маленькая, у человека или животного – должна быть показана медицинскому работнику.

У Буассонно остались мать, сестра и две дочери 8 и 12 лет. Его собака, совершенно случайно заразившая хозяина смертельной болезнью, также жива.

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