Канадец погиб от случайного укуса любимой собаки

А американцу не повезло подхватить редкого паразита во время купания.

Семья человека из Садбери, Онтарио, который скончался после редкой бактериальной инфекции, вызванной укусом его собаки, делится его историей в качестве предупреждения для других.

Сильвен Буассоно умер 8 июня в возрасте 56 лет из-за заражения бактериями Capnocytophaga.

Сестра Буассонно Каролин Шевретт рассказывает, что у младшей собаки Белл начались судороги. Боясь, что собака проглотит язык, хозяин сунул руку ей в пасть. Собака непреднамеренно сжала челюсти и сильно укусила его за большой палец.

Осмотрев свою руку, мужчина понял, что по хорошему на рану нужно наложить швы, но вскоре передумал и не обратился к врачу.

Позднее он свозил Белл к ветеринару, но так и не показал специалисту свою руку.

Через два дня после укуса у Буассонно поднялась температура, и он связался с виртуальной клиникой, упомянув об укусе собаки.

Но врач сказал, что это, скорее всего, грипп и прописал соответствующее лечение.

7 июня его состряние ухудшилось. У него кружилась голова, он потел, у него была высокая температура. Утром он вызвал скорую помощь.

По прибытии в больницу анализ крови показал, что у него были бактерии Capnocytophaga, и шансы на выживание 50/50.

“Он сказал мне, что “все будет хорошо”, что его выпустят через пять дней. Но затем в течение дня его печень и почки отказали и у него развилась пневмония. Врачи в течение дня постоянно делали анализы крови, но ничего критичного в них не было, – вспоминает сестра. – Затем врачи сказали нам, что очередной анализ крови пришел очень плохим. Нас пустили к нему в палату, чтобы побыть вместе. Через 45 минут он скончался. При нас у него отказало сердце”.

Советы врача

По словам врачей, бактерия Capnocytophaga довольно распространена и часто живёт у собак во рту, не вызывая у них проблем. Ее нельзя назвать особо опасной – реакция Буассоно на болезнь оказалась сильнее стандартной.

Тем не менее, врачи и ветеринары акцентируют внимание, что укушенная рана – большая или маленькая, у человека или животного – должна быть показана медицинскому работнику.

У Буассонно остались мать, сестра и две дочери 8 и 12 лет. Его собака, совершенно случайно заразившая хозяина смертельной болезнью, также жива.