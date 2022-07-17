Монреальский колледж стал чемпионом мира по устойчивому развитию

Несмотря на это учебному заведению срезают финансирование.

Колледж Доусона в Монреале получил награду “Учреждение года в области устойчивого развития” за свой “живой кампус”. Учебное заведение признано лучшим среди 56 университетов и колледжей в 19 странах мира.

Международная награда Green Gown, одобренная программой ООН по охране окружающей среды, отмечает инициативы в области устойчивого развития в университетах и колледжах по всему миру.

Несмотря на то, что сад мира Доусона находится в самом центре города, он является оазисом спокойствия. Сад открыт в знак памяти о трагедии 15-летней давности. После стрельбы в колледже в 2006 году один человек погиб и 19 получили ранения.

Это место, где студенты и сотрудники могут отдыхать, размышлять и заботиться о живых существах. За прошедшие годы инициативы Доусона по устойчивому развитию выросли: на одной крыше появились ульи, а на другой — пруды с головастиками. Та территории много молочая для бабочек-монархов и станций утилизации по всему “живому кампусу”.

Студенты-стажеры и волонтеры ухаживают за садами с весны до осени. Колледж собирает урожай раз в неделю. Одну неделю продукты передаются в местный продовольственный приют, а на другой неделе организовывается ярмарка урожая.

Новейший проект заключается в том, чтобы вырастить “живую машину” — биоретенционную зону местных водных растений, которая будет размещена под капельными линиями крыш здания Доусона.

Поскольку многие здания кампуса являются историческими зданиями, крыши сделаны из меди. Дождевая вода, которая стекает вниз, уносит остатки этой меди и попадает в канализационную систему.

На заболоченные участки под водостоками высаживаются местные водные растения, такие как рогоз.

“Когда дождевая вода идет с крыши, на которой есть медь, растения очищают ее, вынимают медь, и тогда вода возвращается в канализацию, — рассказывает автор проекта Нарсисс Хассан. – Это чисто, и это хорошо для всего биологического разнообразия”.

Проекты колледжа призваны развиваться в соответствии с девизом “благополучие для всех”. Авторы делятся всеми разработками с общественностью.

«Вы можете сделать то же самое своими руками дома, — говорит Сесар Мальдонадо, инженер, работающий над проектом биоретенции. – Таким образом, мы умножаем эффект от проекта, потому что мы собираемся предоставить публике практическую информацию”.