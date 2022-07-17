Скончалась известная телеведущая прогнозов погоды в Квебеке

Печальная весть: Скончалась после тяжёлой болезни Надеж Ст-Филипп, одна из самых известных телеведущих прогнозов погоды в Квебеке

Смерть от рака одной из самых “лучезарных” телеведущих Квебека вызвала всеобщую печаль.

В воскресенье, 17 июля, пришла печальная весть – в возрасте 47 лет скончалась одна из самых узнаваемых телеведущих Квебека Надеж Ст.Филипп (Nadège St-Philippe). Обаятельная женщина, вызывающая улыбки у всех окружающих, когда она входила в комнату, да и сама часто улыбалась, выступая с прогнозами. У сотен тысяч зрителей улучшалось настроение, люди ждали её прогнозов. В команде канала TVA у неё было неофициальное прозвище Лучик солнца (Rayon de soleil). Говорят, что Надеж любили все, кто её знал.

Надеж Ст-Филипп была известна также своей активной общественной позицией. Несколько раз она появлялась на экранах телевизора в костюмах флагов стран, которые она поддерживала, как и в костюмах цветов партий и движений, позиции которых она разделала, в традционных блузках стран, которым она выражала солидарность.

Она активно участвовала в ассоциациях защиты детей, в фонде поддержки больных раком и в других организациях. К сожалению, рак её не пощадил.

Все зрители согласятся, что даже весной этого года, когда она продолжала вести передачи, несмотря на болезнь, никто не мог дать ей больше 25, в крайнем случае, 30 лет возраста, насолько хорошо она выглядела.

Жаль, что такие люди уходят. Очень печальная весть.