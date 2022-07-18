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Новости Новости Квебека и Монреаля Оставил тысячи человек без света: в Квебеке упал гидросамолет

Оставил тысячи человек без света: в Квебеке упал гидросамолет

Olga Fedak Июл 17, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 49 Просмотров

А субботу в Греции разбился украинский грузовой самолёт.

Гидро-Квебек сообщает, что более 5000 домохозяйств в Южном Шавинигане остались без электричества. Отключение произошло из-за того, что гидросамолет потерпел крушение над рекой Сен-Морис и упал в воду около 15:45 в воскресенье.

Полиция сообщает, что при падении были повреждены линии электропередач.

На место происшествия прибыли не только “сухопутные” полицейские и пожарные, но и водолазы.

Им-то и удалось освободить и достать на поверхность пилота. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, где он в конце концов скончался от полученных травм.

Полиция не готова сообщить, были ли ещё люди на борту.

Совет по безопасности на транспорте Канады был уведомлен об аварии.

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