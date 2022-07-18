Оставил тысячи человек без света: в Квебеке упал гидросамолет

А субботу в Греции разбился украинский грузовой самолёт.
Гидро-Квебек сообщает, что более 5000 домохозяйств в Южном Шавинигане остались без электричества. Отключение произошло из-за того, что гидросамолет потерпел крушение над рекой Сен-Морис и упал в воду около 15:45 в воскресенье.
Полиция сообщает, что при падении были повреждены линии электропередач.
На место происшествия прибыли не только “сухопутные” полицейские и пожарные, но и водолазы.
Им-то и удалось освободить и достать на поверхность пилота. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, где он в конце концов скончался от полученных травм.
Полиция не готова сообщить, были ли ещё люди на борту.
Совет по безопасности на транспорте Канады был уведомлен об аварии.