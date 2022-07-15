Найди свой чемодан сам: как путешественница отслеживала потерянный багаж

Из-за большой путаницы в аэропортах Канады, авиакомпания Air Canada временно не берет собак в багажное отделение.

Жительница Сент-Джона (Нью-Брансуик) Келли Лян часто летает по работе в Торонто. Зная о частых случаях потери багажа в последнее время, она решила положить в свой чемодан Bluetooth-трекер.

“Мне подарили AirTag от Apple на Рождество, и я ношу его в сумке с клюшками для гольфа, потому что они стоят тысячи долларов, – говорит наша героиня. – Но в этот раз я решила повесить брелок на свой обычный багаж для собственного спокойствия”.

Как оказалось, это было очень правильное решение.

Благодаря приложению она увидела, что ее вещи не попали в ее самолёт. Ее багаж оставался в Торонто в течение ещё 4 дней!

“Итак, если бы у меня не было маячка, я бы просто продолжала приходить в аэропорт каждый день и спрашивать персонал, типа: “Моя сумка пришла?”, – рассказывает женщина.

Затем багаж переместился в Монктон, Нью-Брансуик, и в конце-концов на пять дней позже хозяйки прилетел в Сент-Джон.

После этого Лян, даже не получив сообщение от авиакомпании, поехала в аэропорт и спокойно забрала свои вещи. Она жалуется, что авиакомпания Air Canada никак не информировала ее о местонахождении ее багажа. Путешественница также подала заявление на получение компенсации за задержку багажа, но до сих пор не получила ответ.

“Мне просто повезло, что я прилетела к себе домой, потому что у меня, очевидно, дома есть еще одежда и другие вещи… Если бы это был кто-то в отпуске, у которого не было своего багажа… им было бы намного хуже, чем мне”, – говорит Лян. Тем не менее она осталась без важных ежедневных вещей, таких как контактные линзы, туалетные принадлежности и любимая одежда.

Какие устройства можно использовать для отслеживания вещей

К популярным трекерам на основе Bluetooth относятся AirTag от Apple, SmartTag и Tile от Samsung. Все они работают через мобильное приложение, помогая определить местонахождение отслеживаемого объекта.

Такие устройства функционируют через существующую сеть Bluetooth, работая как краудсорсинговые лучи, которые пингуют друг друга, когда находятся в одном месте, чтобы определить местоположение предмета.

Трекеры могут быть специфичны для определенных операционных систем, таких как iOS или Android.

Лян говорит, что после приобретения нового опыта она теперь всегда будет использовать трекер для багажа.

“Я бы предпочла просто знать для себя, что мои личные вещи в безопасности, чем ждать по телефону три часа и, возможно, не получать никакой компенсации, если мой багаж задерживается на несколько недель”, – подвела итог путешественница.