Задержки в аэропортах: собака сутки просидела в клетке в куче багажа

А в Новой Шотландии собака попала под поезд, испугавшись фейерверка.

Жительница Торонто Джена Баттс провела три месяца в Доминиканской Республике, где она спасла бездомную собаку. Женщина настолько влюбилась в животное, что решила забрать его с собой в Канаду.

В 1-30 ночи Баттс прилетела в аэропорт Торонто с двумя собаками, одной из которых была спасённая Уинстон. Спустя полчаса ей вручили одну из собак, но второй собаки все не было.

Ещё спустя час она обратилась к работникам аэропорта по поводу пропажи собаки, но ей сообщили, что с ее рейса багажа больше нет.

Полдня женщина пыталась связаться с авиакомпанией Air Transat чтобы узнать, прилетела ли ее собака в Торонто или осталась в Пёрто-Плата.

В итоге спустя 21 час таможенники в аэропорту Пирсон обнаружили ящик с собакой. Животное было в углу в куче потерянного багажа.

Работник аэропорта дал собаке воды. Баттс рассказывает, что когда она наконец-то забрала животное, оно было от носа до хвоста в экскрементах.

Женщина рассказала, что получила электронное письмо от компании GTA dnata, поставщика услуг Air Transit в аэропорту Пирсон, с извинениями за инцидент и предложением подарочной карты в качестве компенсации. Однако она до сих пор не получила никаких известий от Air Transat напрямую.

Но Баттс сказала, что она не заинтересована в компенсации. Она хочет, чтобы авиакомпания разработала лучшую политику в отношении обращения с живыми животными на своих самолетах.