Собака испугалась фейерверка в честь Дня Канады и попала под поезд

Канада запрещает привозить собак из более чем 100 стран.

Жительница Новой Шотландии Кэссиди Августин планировала провести вечер Дня Канады дома со своей собакой. Ее американский эскимос по кличке Юпитер боится взрывов, и она сделала все, чтобы обезопасить животное во время официального фейерверка в 22-00.

Однако она не рассчитывала, что кто-то из соседей начнет запускать салюты на заднем дворе в 20-30 – ещё в светлое время суток.

Испугавшись взрывов собака выскочила из дома, нашла дырку в заборе и убежала в неизвестном направлении.

Хозяйка и ее парень бросились искать собаку. Вскоре к ним присоединились неравнодушные соседи.

Через несколько часов они нашли собаку мертвой возле железнодорожных путей. Хозяева считают, что ее сбил поезд.

“Я чувствовала себя такой виноватой. Она умерла в страхе и одиночестве”, — сказала Августин.

Хозяйка не обвиняет соседней и уверенна, что в их поступке не было злого умысла. Тем не менее она считает, что “фейерверки должны регулироваться. Должно быть определенное время, когда людям будет позволено запускать их, и они должны предупреждать соседней об этом”.

В то же время более 15 тысяч жителей Новой Шотландии призывают к запрету на продажу и использование потребительских фейерверков в провинции. Они заявляют, что “фейерверки вызывают ужас, боль или смерть животных, а также негативно влияют на людей, живущих с посттравматическим стрессовым расстройством или аутизмом”.