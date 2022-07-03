Итоги недели 27 июня – 3 июля 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершися июнь, началась первая неделя июля. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

Федеральное правительство подписало соглашение с Квебеком о выделении 221 миллиона долларов на финансирование домов престарелых в провинции. Деньги должны помочь “устранить пробелы в инфекционном контроле и кадровые проблемы, выявленные в связи с пандемией COVID-19”. Тамара Лич была арестована в понедельник местной полицией в Медисин-Хат, Альберта. Ее могут держать на территори провинции до шести дней, прежде чем вернуть в Оттаву. Когда Лич вернется в Оттаву, ей скорее всего, будет предъявлено новое обвинение в нарушении подписки о невыезде в соответствии с Уголовным кодексом Канады. Организатор протеста в Оттаве Тамара Лич проведет еще как минимум пять ночей под стражей в Оттаве после того, как ее арестовали в Альберте по обвинению в нарушении условий залога. Запрет на проведение абортов в штате Техас был временно заблокирован судом штата из-за иска правозащитников, заявили в правозащитной организации ACLU 28 июня через Twitter. Федеральное правительство ужаснулось, узнав сумму недплачиваемых налогов, и решило бороться с уклонистами Налоговое управление Канады опубликовало отчёт, согласно которому, ежегодно федеральный бюджет не получает по меньшей мере 22 миллиарда долларов из-за того, что налогоплательщики уклоняются от полагающихся выплат, скрывают часть доходов, камуфлируют их, “забывают” представить отдельные доходы или же списывают их. Последние данные показали, что более половины всех рейсов в крупные аэропорты Канады и из них отменяются или задерживаются. Об этом сообщило DataWazo, агентство по стратегии данных из Фредериктона, Нью-Брансуик. В период с 22 по 27 июня 51% внутренних и международных рейсов в крупнейших аэропортах Канады были задержаны или отменены. Закон о языке, известный как «Билль 96», недавно принятый в канадской провинции Квебек, может поставить крест на деятельности местных игровых компаний. Air Canada приняла решение об аннулировании 154 рейсов ежедневно до конца августа. Пассажиров, которые приобрели билеты, просят обратиться в компанию для улаживания вопроса по переносу полёта или отмене его. В Квебеке требование гарантийного залога при аренде жилого помещения на возмещение возможных убытков являются незаконными. По оценкам канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), к 2030 году потребуется более 22 миллионов единиц жилья, в том числе 3,5 миллиона новых единиц, чтобы обеспечить им всех канадцев. Министерство транспорта заявило в четверг днем, что с понедельника вводятся новые меры управления дорожным движением для моста, соединяющего западный конец острова Монреаль в Сенневиле и Водрей-Дорион. На мосту будет открыто всего пять полос. С 4 июля с 4 до 11 утра в сторону Монреаля будут открыты 3 полосы.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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