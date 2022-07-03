Вы переехали и столкнулись с клопами? Или же те сами пришли к вам? Печально…

Неприятное, но необходимое чтение: Клопы как бедствие и что делать, если они за вас взялись. К сожалению, этот враг безжалостен и беспощаден

Клопы – в многоквартирных монреальских домах до 9% жилых помещений заражены этими паразитами.

К сожалению, проблема клопов в Монреале не изжита. Никак. Все попытки ликвидировать клопов, как класс, оказались безуспешны. Потому что эти звери обладают поистинне анормальными способностями – они могут терпеть без еды (угадайте с одного раза, чем эти твари питаются?) целый год, они могут затаиться и впадать в спячку при экстремальных температурах (поэтому выморозить клопов, распахнув зимой окна и наружные двери вряд ли получится, хотя какой-то ущерб им нанести можно), они могут залезть в самые укромные уголки, щели, перекрытия, и там притаиться, хихикая над усилиями жильца, пытающегося их вытравить.

По данным министерства Здравоохранения Квебека, свыше 1 процента всех домов и квартир в провинции заражены клопами. То есть, более одного жилого помощения из каждых ста. Но это “среднестатистическая” цифра. В деревнях и в отдельно стоящих пригородных домах уровень заражения гораздо ниже, а вот в скученных городских кварталах, в многоквартирных домах – гораздо выше. И чем уровень доходов у семьи ниже (а, следовательно, семья проживает в дешевой квартире), тем опасность присутствия клопов выше. Согласно официальным данным, в Монреале в жилых помещениях, в которых проживают люди с низкими доходами, уровень заражения достигает почти 9 процентов (а вот в том же Монреале в квартирах и домах лиц с уровенем доходов выше 60 тысяч долларов, клопы встречаются в менее, чем 1% помещений).

Самое простое пояснение заключается в том, что легко провести полную профессиональную обработку от нежелательных извергов в отдельно стоящем доме. А клопам всё же трудно перебираться через большие участки между зданиями (если вообще соседи заражены), да и чувствуют они человека на расстоянии до трёх метров, не больше.

К тому же, надо признать, что одной из причин невозможности справиться с нашествием является иммиграция. Люди привозят клопов в чемоданах, рюкзаках, баулах. И есть страны, уровень заражённости клопами в которых очень высок. К этому надо добавить и ввоз клопов туристами – такое случается регулярно, так как дешёвые гостиницы, квартиры, постоялые дворы регулярно бывают заражены.

Но клопы могут напасть на любое жилище, вне зависимости от уровня доходов и вне зависимости от чистоты, замусоренности, регулярных уборок, света (хотя эти паразиты предпочитают темноту, они могут кусать человека и днём).

Как разносчики болезней клопы безопасны (и то хлеб!), но они причинают массу психологических проблем, не дают людям спать, приводят к стрессам и депрессиям.

Как правило, следы клопов заметны – они оствляют пятнышки и полосы на мебели, на полу (особенно около щелей), на стенах и потолках, в районах электророзеток и других местах. Как правило, эти пятнышки напоминают следы, которые мог бы оставить обычный черный карандаш. Часто можно заметить и трупики клопов или же их экзоскелет, который они сбрасывают, меняя “кожу”.

Но как же справиться с этим бедствием? К сожалению, любительские попытки навести порядок к успеху не приведут. Если начать поливать их спецсредствами, то они просто забьются в глубины переходов, отверстий для кабелей, под плинтусы, и переждут атаку. Или же уйдут в соседнюю квартиру. Поэтому сражение должно вестись глобально. Необходимо обратиться к администрации многоквартирного дома, чтобы та выбрала день для широкого наступления на клопов (заодно будут выбиты и тараканы, если те тоже есть в наличии). Только всеобщая обработка всего дома поможет уничтожить коварных и жестоких завоевателей. Скорее всего, придётся провести и повторную обработку, и профессиональные экстерминаторы знают о наиболее уязвимых местах клопов и их излюбленных уголках. Если вы живёте в отдельном доме, то, наверно, придётся вызвать профессионалов самому. Это далеко не дешёвый процесс, но оно того стоит.

Успехов в битвах!