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Новости В Мире В США подали в суд на платформу Тик-Ток, обвиняемую в гибели детей
Tik-Tok
Лого Тик-Ток. Родители, будьте бдительны.

В США подали в суд на платформу Тик-Ток, обвиняемую в гибели детей

Megan Jorgensen Июл 3, 2022 В Мире, Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Общество, Происшествия Оставить комментарий 60 Просмотров

В США начался суд над платформой Тик-Ток, обвиняемой в гибели детей: Дети регулярно погибают в результате состязаний на длительность потери сознания

Вниманию родителей – опасные игры для ваших детей могут привести к трагедии.

В Лос-Анджелесе начаты два отдельных судебных процесса по обвинению платформы Тик-Ток в пропаганде опасных для здоровья и жизни игр, что привело к смерти двух девочек.

Одна из жертв “смертельной игры”, девочка восьми лет, была найдена мёртвой в собственной комнате с верёвкой, которой она затянула шею. Вторая жертва – девочка 9 лет, обмотала шею поводком для собачки и, затянув его, потеряла сознание, так и не придя в себя.

Обе девочки играли в предлагаемую на платформе “игру” – вызов (челлендж) “Потеряй сознание” (Blckout Challenge). Это опаснейшее состязание быстро набирает популярность на платформе. Вызов состоит в соревновании на длительность потери сознания участниками, которые намеренно вводят себя в такое бессознательное состояние.

В поданном иске утверждается, что Тик-Ток вложил огромные суммы в создание, развивитие и продвижение опаснейших игр, предназначенных для детей и подростков, которые регулярно погибают в ходе безумных “дуэлей”, а ещё чаще их мозг получает необратимое повреждение, дети становятся душевнобольными.

Тик-Ток же в ответ оправдывается тем, что игры на потерю сознания в результате прекращения поступления кислорода в мозг существовали задолго до появления платформы, так что Тик Ток ни в коем случае не виноват. Тот факт, что благодаря интернету и деятельности таких платформ, как Тик Так, подобные “игры” становятся всё более популярны, Тик Ток не комментировал.

В Тик-Токе вызовы на дуэли очень популярны, их сотни. Многие из них безобидны, но многие потенциально опасны, и ребёнок, а то и подросток не может оценить степень опасности от участия в такой дуэли. Поэтому родителей убедительно просят не оставлять без внимания детей, которые проводят долгие часы за такими играми.

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