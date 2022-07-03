Двое раненых в результате двух ночных покушений в Монреале

В ночь на воскресенье в Монреале совершены два покушения с применением огнестрельного оружия

В Монреале двое раненых за ночь. Стрельба продолжается.

Рано утром в воскресенье, 3 июля, полиция Монреаля сообщила, что ночью в двух районах города были совершены два покушения с применением огнестрельного оружия. По всей видимости, между двумя преступленими связи нет.

Первый эпизод имел место в квартале Кот-де-Неж, где примерно в час ночи неизвестный постучал в дверь квартиры на проспекте MacDonald. Как только жилец открыл дверь, посетитель выстрелил ему из пистолета в живот, после чего нападавший скрылся. Раненый, мужчина 34 лет, был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, но его состояние стабильно, хотя рана тяжёлая. Причина покушения неизвестна. Раненому 34 года, но полиция не сообщает, есть ли сведения о связях его с преступным миром.

Второе происшествие произошло в 3.30 утра. В районе пересечения бульвара Saint-Laurent и улицы Milton (квартал Milton-Parc), в мужчину возраста 24 лет выстрелил неизвестный как только жертва нападаения вышла из местного бара. Возможно, в этом случае речь о бытовой ссоре в баре, которая переросла в попытку убийства. Раненый доставлен в больницу, покушавшийся и в этом случае скрылся.

Монреальская полиция оцепила оба места преступления и ведёт расследование.