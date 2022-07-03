Канада откроет посольство в Армении

Канада расширит свое дипломатическое присутствие и потенциал в Центральной и Восточной Европе и на Кавказе за счет открытия посольства в Армении, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли

«Канада также откроет полноценное посольство с постоянным послом в Армении, что позволит укрепить двусторонние связи и усилить канадскую поддержку армянской демократии», — заявила дипломат.

«Это дипломатическое расширение поможет направить реакцию Канады на возникающие угрозы безопасности, укрепить политическое и экономическое сотрудничество для поддержки европейских союзников, <…> и поддержать Армению в ее демократическом развитии», — подчеркивается в заявлении МИД.

Жоли отметила, что трансатлантическая безопасность имеет решающее значение для международной стабильности. «Основываясь на прочных отношениях Канады со своими европейскими партнерами, объявленные сегодня изменения помогут обеспечить наличие у нас инструментов, необходимых для укрепления армянской демократии и решения некоторых из самых серьезных проблем безопасности и дипломатии нашего времени», — подытожила канадский министр.

Напомним, с декабря 2021 года Евросоюз начал активные действия в процессе армяно-азербайджанского урегулирования. А открытое в 2005 году посольство США в Армении стало второй по величине дипломатической миссией Соединенных Штатов в мире. После открытия дипмиссии турецкая газета «Миллиет» отметила, что это является подтверждением тому, что Вашингтон имеет в Армении и на Кавказе стратегические интересы и осуществляет в Армении множество проектов.