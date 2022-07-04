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Общество Криминал Вооруженные подростки ограбили магазин сотовой связи в Лавале

Вооруженные подростки ограбили магазин сотовой связи в Лавале

Olga Fedak Июл 3, 2022 Криминал, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 53 Просмотров

А в Монреале снова ночные покушения.

На этой неделе двое 17-летних подростков с автоматом-пулетемом ограбили магазин в районе Фабревиль в Лавале. Несовершеннолетние украли несколько мобильных телефонов премиум класса и скрылись по шоссе 15 на черном грузовике.

Полиция выследила автомобиль благодаря GPS на украденных телефонах. Подозреваемые подростки были найдены возле парка на бульваре Анри-Бурасса в Монреале.

Полиция изучает оружие, использованное в время нападения преступлении, чтобы убедиться, что это настоящее огнестрельное оружие.

В четверг молодые люди предстали перед судом по делам несовершеннолетних.

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