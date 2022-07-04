Вооруженные подростки ограбили магазин сотовой связи в Лавале

А в Монреале снова ночные покушения.

На этой неделе двое 17-летних подростков с автоматом-пулетемом ограбили магазин в районе Фабревиль в Лавале. Несовершеннолетние украли несколько мобильных телефонов премиум класса и скрылись по шоссе 15 на черном грузовике.

Полиция выследила автомобиль благодаря GPS на украденных телефонах. Подозреваемые подростки были найдены возле парка на бульваре Анри-Бурасса в Монреале.

Полиция изучает оружие, использованное в время нападения преступлении, чтобы убедиться, что это настоящее огнестрельное оружие.

В четверг молодые люди предстали перед судом по делам несовершеннолетних.