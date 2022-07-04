Опасность самовозгорания: Канада отзывает зонты для патио Costco

Канадцев также предупреждают о травмоопасных холодильниках.

Министерство здравоохранения Канады отозвало 3-метровые солнечные светодиодные зонты SunVilla из-за возможной пожароопасности. Зонты для патио продавались в разных цветах в магазинах Costco по всей стране. Они оснащены светодиодными лампами на внутренних ребрах навеса. В зонтах есть солнечная панель на конце стержня, в которой находятся литий-ионные аккумуляторные батареи, которые могут перегреться и привести к возгоранию конструкции.

По состоянию на 9 июня был зафиксирован один случай перегрева батареи и возгорания зонта в Канаде. Сообщений о травмах не поступало. В США компания получила пять сообщений о перегреве батарей, четыре сообщения о возгорании зонтов и даже одно сообщение о травме от отравления дымом.

Опасные зонты имеют крышку солнечной панели с маркировкой “YEEZE” или “YEEZE 1” в верхней части крышки.

Если у вас есть один из зонтов, вам следует немедленно прекратить его использование и снять солнечную панель сверху. Министерство здравоохранения Канады также рекомендует хранить панель вдали от солнечных лучей и легковоспламеняющихся материалов. Панель не следует заряжать с помощью адаптера переменного тока.

Потребители могут вернуть зонт и солнечную панель в Costco для полного возмещения стоимости.