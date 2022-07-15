Скончалась первая жена Дональда Трампа

У Иваны Зельничковой было четверо мужей, и Дональд Трамп был вторым мужем. Они были вместе 15 лет и родили троих детей. С другими мужьями Ивана была в браке не более 2 лет и общих детей у них нет.

Ивана Трамп, бывшая жена бывшего президента США Дональда Трампа, скончалась в возрасте 73 лет.

Дональд Трамп подтвердил в четверг, что Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке.

“Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь, — говорится в заявлении Дональда Трампа. – Ее гордостью и радостью были трое ее детей… Она так гордилась ими, как мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана”.

У Дональда и Иваны Трампов трое общих детей – Дональд-младший, 44 года, Иванка, 40 лет, и 38-летний Эрик Трамп.

Она известна как дизайнер, модель, предприниматель и писательница.

Ивана родом из Чехословакии, где серьезно занималась горнолыжным спортом и даже была в запасных в команде страны на Олимпийских Играх 1972 году.

С 1973-го года Ивана несколько лет жила в Монреале и работала лыжным инструктором. Она также участвовала в рекламной кампании летних Олимпийских игр 1976 года, которые проходили в Монреале.

В том же году она впервые познакомилась с Дональдом Трампом. Они поженились в 1977 году и прожили вместе до 1992 года.