Еврокомиссия захотела ограничить отопление общественных зданий 19 градусами

В документе говорится о предложении ввести максимальную температуру при отоплении общественных зданий. Она должна составить 19 С. Для кондиционеров предлагается ввести ограничение в 25 С.

Ввести обязателные ограничение на потребение газа собирается ввести Европейская комиссия сообщила испанская газета El País 14 июля. Дело в том, что в Евросоюзе опасаются, что Россия может еще больше сократить поставки газа в европейские страны, используя свои энергоресурсы в качестве оружия и инструмента давления на ЕС.

В документе говорится о предложении ввести максимальную температуру при отоплении общественных зданий. Она должна составить 19 С. Для кондиционеров предлагается ввести ограничение в 25 С. Также в документе указано, что Европу может ожидать полноценный энергетический кризис этой зимой. Поэтому меры по экономии топлива должны быть приняты незамедлительно. Продлится это до 31 марта 2023 года, но действие новых норм могут продолжить.

Читатели сайта Dir.bg высмеяли предложение Еврокомиссии снизить температуру отопления для предотвращения энергетического кризиса. “Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы — превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище”, — написал Milord.

“Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза”, — отметил Ток.

В Италии началась так называемая «операция термостат». Утвержденные новые нормы призваны содействовать снижению энергопотребления и должны помочь предотвратить надвигающийся на европейцев энергокризис. Причем касается это даже школ. Исключение сделали лишь для больниц. При этом власти предупредили, что это новшество может быть распространено и на частные домовладения. За нарушения температурных ограничений предусмотрены грозные штрафы от €500 до €3000.

Однако пока не совсем понятно, как итальянские власти собираются контролировать выполнение этих норм в рамках целой страны. Известно, что инспекторы из Министерства труда смогут осуществлять проверки и выписывать штрафы за нарушения. Будут ли это проверки внезапными, не ясно.

Министр без портфеля по делам государственной службы Италии (с февраля 2021) Ренато Брунетта назвал инициативу «позитивным сигналом», который позволит экономить 2-4 млрд куб. м. газа в год. Он объяснил, что 57% энергорасходов в общественных зданиях приходится на поддержание теплового режима.

Издание напомнило, что обсуждение инициативы началось после того, как глава правительства Италии Марио Драги сказал, что итальянцы могли бы пожертвовать кондиционированием воздуха ради мира на Украине, добавив, что Рим готов присоединиться к эмбарго на газ из России, если ЕС решит его ввести.