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Экономика Бизнес Продажи жилья в Монреале упали на 11% по сравнению с прошлым годом

Продажи жилья в Монреале упали на 11% по сравнению с прошлым годом

Виктория Христова Июл 15, 2022 Бизнес, Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Финансы, Экономика Комментарии к записи Продажи жилья в Монреале упали на 11% по сравнению с прошлым годом отключены 14 Просмотров

Квебекская профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости сообщает, что июньские продажи жилья в Монреале упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но рынок по-прежнему благосклонен к продавцам.

 

Ассоциация сообщает, что в прошлом месяце 4078 домов перешли из рук в руки, по сравнению с 4589 в июне прошлого года.

Эти цифры ниже 4333, среднемесячного показателя продаж с 2017 года, и сигнализируют о том, что рынок продолжает замедляться.

Продажи домов на одну семью и кондоминиумов снизились на 9% и 10% в годовом исчислении, в то время как количество сделок с дуплексами и триплексами сократилось на 25%.

Средняя цена дома на одну семью в прошлом месяце достигла 570 000 долларов, что на 12 процентов больше, чем в июне 2021 года, но на 6000 долларов меньше, чем в мае 2022 года.

Общее количество новых объявлений в прошлом месяце составило 6573, что на 23% больше, чем в июне прошлого года, когда их было 5325.

“Следующие несколько месяцев, наконец, положат начало тенденции к снижению перекупленности и прекращению продолжающегося роста цен по сравнению с 2021 годом”, – сказал Чарльз Брант, директор департамента анализа рынка ассоциации, в пресс-релизе.

“В целом, цены стабилизируются с мая прошлого года, что указывает на то, что рынок Монреаля достиг своего пика, особенно в условиях, когда домохозяйствам становится все труднее претендовать на получение ипотечного кредита”.

Этот отчет канадской прессы был опубликован 6 июля 2022 года.

 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

 

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