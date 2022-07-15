Канада одобрила вакцинацию детей в возрасте до пяти лет от коронавируса

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение мРНК-вакцины SPIKEVAX™ от COVID-19 компании Moderna для детей от 6 месяцев до 5 лет.

Использование мРНК-вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте от шести месяцев до пяти лет одобрило министерство здравоохранения Канады, 14 июля сообщает пресс-служба компании-производителя мРНК-вакцин «Moderna».

«Министерство здравоохранения Канады одобрило использование мРНК-вакцины против COVID-19 компании Moderna, SPIKEVAX, в серии из двух доз по 25 мкг на одну дозу для активной иммунизации для профилактики COVID-19, вызванного SARS-CoV-2, у детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет», — указано в сообщении.

Власти Канады включили детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет в группу высокого риска заражения коронавирусной инфекции, так как профилактические меры, такие как ношение масок, сложно осуществимы.

Ранее министерство здравоохранения Канады одобрило использование мРНК-вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте шести лет и старше.