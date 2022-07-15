Канадку оштрафовали за то, что она нацарапала свое имя на стене Колизея

Туристка из Канады была оштрафована за то, что она вырезала буквы своего имени на боковой стене Колизея в центре итальянской столицы.

Об этом 13 июля сообщает AGI.

За этим занятием 30-тилетнюю женщину вечером застал охранник, в тот момент, когда она выцарапывала камнем буквы на стене одного из самых главных исторических памятников Рима.

Женщину задержали полицейские и доставили в полицейский участок. Ей предъявлено обвинение в «порче и загрязнении предметов, представляющих исторический и художественный интерес». Размер штрафа не сообщается.

Вообще, туристы из канады как-то особенно любят Колизей. Другая любопытная туристка из Канады попыталась украсть камень из стены римского Колизея, но за незаконный сувенир была задержана полицейскими. Находчивая путешественница прямо во время экскурсионного тура выломала камень внушительных размеров из стены и спрятала его в свой рюкзак.

но не только канадцы выделились нестандартной любовью кпамятникам архитектуры. Молодые туристки из Калифорнии пожелали привезти из своего путешествия оригинальные снимки, сделанные напротив Колизея. Они решили выгравировать свои инициалы на стене Колизея при помощи монеты. Девушки потратили много времени, чтобы высечь две буквы по 8 см в высоту .

Девушки задержаны и доставлены в местное отделение полиции. Им инкриминируют статьи «Вандализм» и «Ущерб, нанесенный при отягчающих обстоятельствах памятникам, представляющим исторический и художественный интерес».

В общем, будете в Риме – не трогайте Колизей! Он и так настрадался…