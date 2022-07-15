Скончался канадский документалист Теренс Макартни-Филгейт

Осложнения болезни Паркинсона привели к кончине в возрасте 97 лет британо-канадского кинодокументалиста Теренса Макартни-Филгейта

Об этом пишет 13 июля Variety.

Филгейт родился в Великобритании, в детстве жил в Индии. С началом Второй мировой войны поступил на службу в британский военно-воздушный флот как бортинженер.

Хотя с ранних лет Филгейта увлекали киносъемки, после войны он поступил в Оксфордский университет, где изучал экономику, политологию, философию и смежные дисциплины.

В 1950-х Филгейт начал пробовать свои силы в кино. Служба в армии помогла при работе на Национальный совет по кинематографии Канады, где он поначалу давал комментарии и рекомендации по документальным фильмам, используя свой боевой опыт.

Вскоре Филгейт сам начал писать сценарии и снимать фильмы, а в 1960-м переехал жить и работать в Канаду. Оказавшись на американском континенте, режиссер принял участие в ряде крупных документальных фильмов того времени. В частности, фильма о предвыборной борьбе будущего президента США Джона Кеннеди с его оппонентом в штате Висконсин.

Далее Филгейт сотрудничал с авиапромышленником и киномагнатом Говардом Хьюзом, снимал документальные картины на актуальные общественные и политические темы. В 1970-х начал преподавательскую деятельность на факультете кино Йоркского университета в Торонто.

За творческую жизнь Филгейт снял около 40 картин и был удостоен ряда профессиональных наград Канады и других стран.