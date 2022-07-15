Трагедия во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции

14 июля во Франции брат и сестра погибли во время праздничного фейерверка

Трагедия во время празднования Дня революции во Франции – брат и сестра убиты осколками ракеты, запущенной во время праздничного салюта.

14 июля – один из самых важных праздников во Франции – отмечается День взятия Бастилии, знаменующий собой начало Великой французской революции 1789 года.

Каждый год по всей стране проходят праздничные манифестации, концерты, спектакли, фейерверки. К сожалению, на сей раз во время праздничного салюта произошла трагедия – осколками взрывающихся петард были убиты брат и сестра – мальчику было всего лишь 7 лет, а сестра – взрослая девушка 24 лет. Оба они пришли полюбоваться салютом в городе Шоле (Cholet), расположенном на западе страны. В результате инцидента ешё семь человек были ранены, причём один из них – мужчина тридцатилетнего возраста, находится в крайне тяжёлом состоянии. Среди раненых и родитили погибших брата и сестры, хотя родители получили лишь лёгкие ранения.

Согласно первоначальным сообщениям, осколки одной из праздничных ракет угодили прямо в толпу зрителей, что вызвало панику в месте падения этой ракеты. Несколько десятков пожарных прибыли на место происшествия, но возгорания не произошло.

Праздничный салют в городе проходит ежегодно, вот уже десятки лет, и всегда в Шоле царит праздничная атмосфера. Но на сей раз День Взятия Бастилии оказался очень печальным. Фейрверки, к сожалению, не столь уж безопасны.