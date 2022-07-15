В Монреале выстрелом из пистолета ранен полицейский

Монреальский полицейский ранен выстрелом из пистолета. Преступник задержан. При задержании он почему-то не пострадал, а то бы удостоился памятника

В центре Монреаля выстрелом из пистолета закоренелый преступник ранил полицейского. Непонятно, почему же это он не внял призывам мэра и не сдал оружие властям.

В среду, 13 июля, поздним вечером, примерно в полночь, в Монреале выстрелом из пистолета был ранен полицейский. Момент ранения был даже снят на видео из соседнего дома, хотя качество сьёмки низкое, но видно, как полицейский падает на землю, а его коллега бежит к нему и пытается помочь. Эксперты-следователи приобщили к делу эти материалы. К счастью, ранение не угрожает жизни стража порядка, он ранен в ногу, пуля не задела жизненно важные органы.

Инцидент произошёл в самом центре города, в районе метро Atwater и бывшего Форума (хоккейного стадиона и концертного зала). Обстоятельства, которые привели к ранению, не уточняются.

Бандит был задержан на месте преступления. Оказалось, что он в розыске уже с мая месяца, причём преступление, за которое его разыскивают, он совершил в городе Кингстон, провинция Онтарио. И в тот раз он применил огнестрельное оружие, по всей видимости, во время попытки ограбления. Представители полиции сообщили, что задержанный отказывается сотрудничать и давать показания. Вряд ли мы удивимся, если он обвинит полицию в жестокости и расовом профилировании.

А вот если бы его в ответ на ранение полицейского пристрелили бы или бы он помер при жёстком задержании из-за того, что сопротивлялся аресту, то он имел бы право на золотой гроб и памятник в центре Монреаля. Не повезло человеку.