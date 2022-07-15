Застрелен медведь, решивший зайти в гости в город Charlemagne

Медведь прогуливался по улицам города Charlemagne. К сожалению, было принято решение его застрелить.

Медведя застрелили за то, что он решил погулять по улицам небольшого городка под Монреалем.

Буквально пару дней назад мы сообщали о курьёзном инциденте в городке Saint-Liguori, что находится в районе Laundadière. рядом с Монреалем – по улицам городка вальяжно расхаживал молодой медведь, распугивая прохожих и требуя еду (“нет с собой мёда? А если найду?”). Затем к мишке присоединились два его сородича, но когда сотрудники департамента по охране животных прибыли на место, медвежья банда ретировалась в окрестные леса.

Но в четверг, 14 июля, ситуация повторилась. На сей раз медведь вышел на прогулку на улицы города Charlemagne, соседнем с Saint-Liguori. Вызванная к месту прогулки косолапого полиция окружила квартал, были вызваны сотрудники департамента охраны животных, и было временно перекрыто шоссе №40 в направлении Монреаля (участок проходит в непосредственной близости от места, где прогуливался медведь).

К сожалению, дело на сей раз окончилось плохо, улыбок нет. Вызванные сотрудники отдела охраны животных застрелили мишку. Не усыпили его, не прогнали, а убили. Почему было принято именно такое жестокое решение, пока непонятно. Представители отдела отказались комментировать проишествие, но, возможно, было определено, что медведь болен или агрессивен, может причинить вред, напасть на людей…

Мэрия города уведомила жителей о развязки и с глубоким сожалением сообщила о гибели “нарушителя спокойствия”, пообещав уточнить причины такого решения и держать общественность в курсе.

Пока неизвестно также, идёт ли речь об одном из тех же самых медведей, что посетили Saint-Liguouri или же о новом животном.

В любом случае, очень жаль юного медведя. Напомним, что пару месяцев назад ещё один медведь был тоже застрелен после того, как он решил зайти в город.

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