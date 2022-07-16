Готовимся к суперпандемии: Канада закупает миллионы доз вакцины от гриппа

Также не забываем прививаться от COVID-19.

Оттава подписала соглашение с компанией по производству вакцин и специальных лекарств GlaxoSmithKline (GSK) о производстве миллионов дополнительных прививок против гриппа, чтобы лучше подготовиться к осенним случаям. Контракт подписан на поставку как сезонных, так и пандемических вакцин на более чем 20 лет.

Федеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло сделал заявление в пятницу, заявив, что сделка по закупкам обеспечит достаточное количество вакцин против гриппа отечественного производства для удовлетворения потребностей Канады в предстоящий сезон заболеваний.

Первые поставки запланированы на эту осень, и в рамках сделки будет ежегодно предоставляться не менее четырех миллионов доз для государственных программ вакцинации против гриппа с возможностью закупки 80 миллионов доз в случае возникновения пандемии гриппа.

“Если из пандемии можно извлечь один урок, то это критическая важность вакцинации”, — сказал Дюкло во время выступления в Квебеке.

Вакцина будет производиться в Квебеке. Это часть федерального плана по восстановлению внутренних производственных мощностей по производству вакцин в Канаде на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Пандемия гриппа случается каждые 11-40 лет. В прошлый раз мир столкнулся с массовым заражением H1N1 в 2009 году.