Ядовитые конфеты: американка судится со Skittles

Параллельно в Канаде готовится коллективный иск против оператора мобильной связи, который не предоставлял услуги в течение двух дней.

Корпорация Mars получила очередной иск. Потребительница уверяет, что конфетки Скитлс непригодны для употребления в пищу. По ее словам, в сладости продолжает добавляться токсин, который компания обещала убрать из рецептуры ещё шесть лет назад.

Жительница Калифорнии Дженил Темз подала коллективный иск в суд Окленда, в котором обвиняет компанию Марс в том, что “она подвергает опасности ничего не подозревающих любителей Skittles”. Женщина переживает, что компания использует “повышенные уровни диоксида титана или TiO2 в качестве пищевой добавки”.

Согласно иску, диоксид титана используется в красках, клеях, пластмассах и кровельных материалах и может вызывать повреждения ДНК, головного мозга и других органов. Употребление также вызвать повреждения печени и почек.

Возможно истец не знает, что этот элемент используется также в зубной пасте. (Вы же не едите зубную пасту?).

В иске также говорится, что диоксид титана будет запрещен в Европейском союзе в следующем месяце после того, как регулятор безопасности пищевых продуктов счел его небезопасным из-за “генотоксичности” или способности изменять ДНК.

“Разумный потребитель ожидает, что его можно безопасно покупать и потреблять так же свободно, как его поставляют а магазины и продают, — говорится в жалобе. – Однако оказывается, что продукт небезопасен”.

Иск требует возмещения неуказанных убытков за мошенничество и нарушение законов Калифорнии о защите прав потребителей.

Истица уверяет, что ни в коем случае не покупала бы упомянутые конфетки, если бы знала о их составе. Она добавляет, что ярко-красный цвет этикетки не даёт внимательно рассмотреть напечатанный на упаковке состав.