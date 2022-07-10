Новые рекомендации по вакцинации от COVID-19 в Квебеке

Также все желающие имеют возможность вакцинироваться от обезьяньей оспы.
Квебек официально вступил в седьмую волну пандемии COVID-19. Управление общественного здравоохранения провинции представило новые рекомендации по вакцинации жителей.
В пятницу был опубликован график, который показывает, каким людям желательно пройти вакцинацию в зависимости от того, как давно они получили последнюю дозу или или переболели ковидом.
Лица в возрасте 18-59 лет:
- Если вы получили две или меньше доз, вам следует получить ещё одну, если с момента последней инъекции прошло не менее трех месяцев.
- Если вы получили три дозы, вам пока не нужно получать еще одну, но вы можете сделать это по желанию.
Лица в возрасте 60 лет и старше:
- Если вы сделали менее четырех прививок и ваша последняя доза была сделана более трех месяцев назад, вам следует сделать еще одну.
- Если вы сделали четыре прививки, вам пока не нужно делать еще одну, но вы можете сделать это по желанию.
Лица старше 12 лет, находящихся на диализе, или лица с ослабленной иммунной системой:
- Если у вас сделано меньше пяти доз, вам следует сделать прививку, если вы получили последнюю дозу три или более месяцев назад.
- Если вы сделали пять прививок, вам не нужно делать еще одну.
Лица, недавно переболевшие COVID-19:
- Если вы недавно заразились COVID-19, независимо от статуса иммунизации или возраста, подождите три месяца с даты заражения, прежде чем делать прививку.
Как обычно, запись на вакцинацию доступна через портал Click Sante. Если вы делали прививки в другом регионе, вы можете получить сертификат квебекского образца в любом центре вакцинации.