Новые рекомендации по вакцинации от COVID-19 в Квебеке



Также все желающие имеют возможность вакцинироваться от обезьяньей оспы.

Квебек официально вступил в седьмую волну пандемии COVID-19. Управление общественного здравоохранения провинции представило новые рекомендации по вакцинации жителей.

В пятницу был опубликован график, который показывает, каким людям желательно пройти вакцинацию в зависимости от того, как давно они получили последнюю дозу или или переболели ковидом.

Лица в возрасте 18-59 лет:

Если вы получили две или меньше доз, вам следует получить ещё одну, если с момента последней инъекции прошло не менее трех месяцев.

Если вы получили три дозы, вам пока не нужно получать еще одну, но вы можете сделать это по желанию.

Лица в возрасте 60 лет и старше:

Если вы сделали менее четырех прививок и ваша последняя доза была сделана более трех месяцев назад, вам следует сделать еще одну.

Если вы сделали четыре прививки, вам пока не нужно делать еще одну, но вы можете сделать это по желанию.

Лица старше 12 лет, находящихся на диализе, или лица с ослабленной иммунной системой:

Если у вас сделано меньше пяти доз, вам следует сделать прививку, если вы получили последнюю дозу три или более месяцев назад.

Если вы сделали пять прививок, вам не нужно делать еще одну.

Лица, недавно переболевшие COVID-19:

Если вы недавно заразились COVID-19, независимо от статуса иммунизации или возраста, подождите три месяца с даты заражения, прежде чем делать прививку.

Как обычно, запись на вакцинацию доступна через портал Click Sante. Если вы делали прививки в другом регионе, вы можете получить сертификат квебекского образца в любом центре вакцинации.