Канада меняет написание слова “Турция”

Канадское правительство изменило написание страны Турция с Turkey на официальное турецкое написание Turkiye во всех государственных сообщениях.

Этот шаг был сделан в ответ на просьбу правительства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к международному сообществу признать подлинное написание названия его страны.

В прошлом месяце Анкара попросила Организацию Объединенных Наций отказаться от часто используемого написания Turkey, “которое также ассоциируется со съедобной птицей и традиционным рождественским блюдом”. Также в декабре прошлого года Эрдоган распорядился, чтобы на экспортируемых товарах использовалась надпись “Made in Turkiye”, чтобы “более достоверно отражать культуру страны”.

“Канада уважает желание Турецкой Республики официально называться Turkiye, а не Turkey на английском и Turquie на французском”, — заявила Сабрина Уильямс, пресс-секретарь по международным делам.

“Безусловно, в официальных кругах было бы дипломатично произносить название страны так, как того требует страна. Это предполагает более равноправные отношения”, – добавил профессор Крис Кокрейн из Школы глобальных отношений Мунка Университета Торонто.