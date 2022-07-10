Иммиграция с Александрой Мельниковой. Что принес нам июнь-июль? Сколько человек пригласили на ПМЖ и по какой программе? Читаем в этом выпуске.

Начнем с самой главной новости: на этой неделе наконец-то заработала система Экспресс Энтри для квалифицированных кандидатов, которые находятся за пределами Канады. Последний раз выборка для этих кандидатов состоялась еще в 2020 году. Несколько дней назад более 1500 человек за пределами Канады наконец-то получили приглашения подать на ПМЖ. Проходной бал был от 557, что считается одним из самых высоких проходных баллов за всю историю Экспресс Энтри. Чтобы получить настолько высокий бал, аппликант должен иметь магистратуру или докторантуру, знание языка на совершенном уровне или быть полностью двуязычным, иметь контракт на работу от канадского работодателя и/или образование, полученное в Канаде.

В то же время, в июне, как всегда, проходили выборки по провинциальным программам. Сколько же человек пригласили и в какие провинции?

Альберта пригласила 150 человек (минимальный бал для приглашения– 306), Британская Колумбия – 600 человек (туда же входят программы ускоренного рассмотрения специалистов АЙ ТИ сектора), 146 человек пригласила провинция Манитоба, плюс отдельно 14 человек из Украины по специальной программе.

Провинция Онтарио стала рекордсменом по приглашению аппликантов из бассейна Экспресс Энтри. В июне Онтарио пригласило 509 аппликантов по программе франкофонов (!!!). Напомню, главным требованием этой программы является знание французского языка на уровне выше среднего. Если вы предоставите тесты по французскому языку вас могут пригласить на ПМЖ в Канаду в провинцию Онтарио. В том же месяце провинция пригласила еще 1721 человек по программе выпускников провинции Онтарио и аппликантов, у которых был контракт на работу.

Провинция Принца Эдуарда пригласила 136 человек, из которых 9 прошли по бизнес-иммиграции провинции.

Хотелось бы напомнить, что Министерство Иммиграции также приостановило выборку аппликантов с канадским опытом работы еще с августа прошлого года. Почти год эти аппликанты не могут подать на ПМЖ. По этой причине, министр иммиграции решил продлить еще на 18 месяцев открытые рабочие визы выпускников. Выпускники учебных заведений являются основным оплотом этой программы. Таким образом, канадские временные рабочие смогут восполнить и дополнить опыт работы в Канаде, а также продлить свое пребывание по рабочей визе до декабря 2023 года. Подать на продление можно будет с уже с июля месяца.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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