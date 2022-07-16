Рынок недвижимости и прогнозы банка TD

В последнем обзоре рынка жилья в провинциях, опубликованном в конце июня, прогнозируется, что цены на жилье в Канаде будут продолжать падать в текущих условиях роста ставок, при этом ожидается снижение от пика до минимума на 19% в период между первым кварталом этого года и первым кварталом 2023 года.

В этом отчете указывалось на незначительные перспективы общего обвала рынка жилья, отмечая, что цены на жилье, вероятно, будут умеренно расти после первого квартала 2023 года, при этом ожидается “некоторое восстановление” национального спроса на жилье.

Действительно, то, что ожидает рынок жилья Канады, далеко не крах, лучше всего описать как “перекалибровку”, – сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам экономист Риши Сондхи, автор отчета.

Хотя цены на жилье по всей стране будут продолжать снижаться, они по-прежнему будут оставаться значительно выше, чем в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, отметил он.

“В прогнозе заложено снижение от пика до минимума на 19%, что лишь частично отражает рост почти на 50%, который мы наблюдали в ходе пандемии”, – сказал он. “Итак, это скорее повторная калибровка”.

Возможно, неизбежно, что продажи жилья и снижение цен, вероятно, будут наиболее заметны на рынках Британской Колумбии и Онтарио, традиционно двух самых горячих регионах страны с точки зрения недвижимости.

Ожидается, что в Альберте произойдет значительное охлаждение после рекордных максимумов на рынке жилья последнего времени, хотя, вероятно, она не будет соперничать с Британской Колумбии и Онтарио по степени снижения цен и активности, сказал Сондхи.

“Некоторых людей может удивить, что цены там падают, учитывая, что доступность по-прежнему довольно высока и что рынок испытывал падение цен в течение нескольких лет”, – сказал он. “Можно было бы ожидать, что это будет один из тех рынков, который может поглотить пожары и при этом нормально работать с точки зрения цены. Но уровень активности в 2021 году настолько опередил сам себя – он корректируется с чрезвычайно повышенного уровня активности.

“Это отчасти объясняет снижение цен там. Но опять же, рынки в Альберте немного жестче, чем в Британской Колумбии и Онтарио, это точно. Так что даже если произойдет падение цен, мы не думаем, что оно будет таким серьезным, как в двух других юрисдикциях”.

Еще одной примечательной тенденцией на рынке жилья в этом году стало то, что цены в Квебеке не упали в период с февраля по май, сказал Сондхи, что является неожиданностью, учитывая, что доступность жилья там значительно ухудшилась, хотя и не так сильно, как в Онтарио и Британской Колумбии.

“Можно было бы ожидать понижательного давления на цены на этом рынке, которое в значительной степени еще не материализовалось”, – сказал он. “Но это не значит, что этого не произойдет”.

Повышение процентных ставок стало одной из основных причин общего замедления на рынке жилья Канады в этом году, и Банк Канады, похоже, намерен еще больше снизить активность продаж в своем решении по базовой ставке в среду.

Широко ожидается чрезмерное повышение ставки, которое ознаменует четвертое повышение ставки центрального банка подряд в 2022 году, и среди ведущих экономистов складывается консенсус в отношении того, что повышение ставки на три четверти базисного пункта возможно.

На сегодняшний день Банк повысил свою базовую ставку на 0,25% и дважды повысил ее на полпункта в своих предыдущих трех объявлениях. Повышение на три четверти пункта повторило бы последнее решение, принятое Федеральной резервной системой США, которая повысила свою собственную процентную ставку на 0,75% в ответ на растущую инфляцию.

По словам Сондхи, замедление темпов роста рынка жилья почти наверняка не заставит Банк изменить свой подход к повышению ставок, хотя более высокие ставки и ежемесячные платежи по ипотечным кредитам окажут влияние на другие секторы экономики.

“Канадцы, у которых большая задолженность, вероятно, более чувствительны к росту процентных ставок”, – сказал он. “Что это имеет отношение к рынку жилья, так это то, что у них много ипотечных долгов. Это еще один канал, по которому рынок жилья может перетечь в другие районы и замедлить экономический рост.

“Наш базовый сценарий заключается в том, что инфляция останется на высоком уровне. Это инфляция, о которой Банк беспокоится. Потребуется не только спад на рынке жилья, но и значительное влияние на другие отрасли экономики, а также более медленный, чем ожидалось, общий экономический рост, чтобы они как бы изменили курс”.

Facebook I Instagram I Linkedin