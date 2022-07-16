Рецепты летних холодных супов

Целых пять рецептов летних холодных супов кухни разных народов
Лето есть лето. И летом в почёте холодные супы. И споры о том, что можно, а что нельзя класть в окрошку. Вот чтобы таких дискуссий избежать, мы и приводим рецепты холодных супов, которые не приведут (надеемся!) к ожесточённым баталиям на кухонных фронтах. Начинаем:
Холодный свекольник по-латышски
Холодный свекольный суп очень популярен в Латвии. Ведь и страна не жаркая, а этот освежающий суп едят много и часто. Поговоривают, что это старинный рецепт из еврейской кухни, где этот суп со свеклой известен под названием калте буручкес. Возможно, так и есть. Но насколько рецепты латвийской и еврейской кухни различаются, могут сказать специалисты.
Вот как готовят этот свекольный суп:
- Свеклу чистим, моем режем не очень тонкими и не очень большими пластинками
- Заливаем свеклу водой и варим минут 15-20 до готовности
- После того, как свекла готова, достаём её из воды, натираем на крупной тёрке и вновь кладем в воду
- Добавляем немного лимонного сока – так, чтобы еле ощущался, и солим
- Даём охладиться и заправляем кусочками свежего огурца, редиской, зеленью, вареным яйыом, резаным на кусочки, зеленым луком., сметаной – всего по вкусу и желанию
- Можно добавить нежирной колбаски или карбонада (но карбонад, конечно, уже не еврейская кухня).
- Можно варить свеклу с обычными мясными фрикадельками.
Розовый холодный суп
Очень полезный и привлекательный супчик. Рецепт привезён из Белоруси, но насколько он относится к традиционной белорусской кухне, сложно сказать.
Итак, берем:
- Творог жирный
- Свеклу вареную – полкило
- Луковицу одну
- Молоко – литр (жирное молоко!)
- Огурец маринованный – один
- Укроп – по вкусу
- Чеснок – зубчик
- Соль, черный молотый перец
- Сметана – ложек пять, или четыре столовых – на вкус
- Сухарики пресные
Готовим розовый суп:
- Лук и свеклу чистим, режем
- Режем огурец
- Всё вместе растираем в пюре
- Смешиваем с творогом и с укропом
- Заливаем молоком
- Добавляем тертый или давленый чеснок
- Солим, перчим
- Заправляем сметаной
- Поедаем с сухариками
Суп, как понимаете, летний, поэтому подается холодным.
Холодный суп из щавеля
Очень питательный суп – не забывайте, что щавель очень насыщает, много супа с щавелем не сьешь. И если готовить холодный щавелевый суп летом, то дети долго потом будут играть во дворе и не мешать взрослым наслажаться солнышком.
Готовим суп:
- 500 граммов щавеля вымыть, порезать мелко, отварить в полутора литрах воды на среднем огне до готовности, посолить в процессе варки
- Пусть бyльон из щавеля постоит, охладится
- Как только суп стал холодным, заправляем его тремя резаными свежими огурцами среднего размера, укропом и зелёным луком – количество в зависимости от любви к луку и укропу, три рубленых варёных яйца, стакан граммов в 200 сметаны
- В принципе, должен получиться не суп, а, скорее, жидкая каша из щавеля.
- Еще раз напомню, что еда очень сытная, не накладывайте полные тарелки и не считайте, что раз ребёнок не доел, значит не понравилось.
Хлодник по-литовски
Хлодник – даже из названия догадаться можно, это холодный суп. Разумеется, подается летом. Суп этот очень освежает, вкус его приятен, а, к тому же, в нем масса витаминов, не угнетаемых долгим процессом варки.
Вообще-то, разновидностей хлодника множество, посему изыскания и опыты с добавлением разных ингредиентов хлодника только приветствуются. А у нас тут древний, проверенный в бесшабашной юности на собственном желудке, рецепт, очень простой и симпатичный.
Итак, приступим:
- Берем обычный стакан свекольного настоя или огуречного рассола от малосольных огурчиков (если берется рассол, то можно добавить сок свеклы, которую натираем на терке или пропускаем через миксер для получения сока – тогда хлодник станет, очевидно, розовым). Аккуратно взбиваем и добавляем такое же количество густой сметаны.
- Добавляем в смесь поллитра простокваши или обычного йогурта без фруктовых примесей.
- Можно добавить мясной бульон – стакан, но это необязательно.
- Солим по вкусу и добавляем самую малость сахара (не больше чайной ложки)
- Засыпаем рубленым укропом
- Посыпаем мелко рубленым луком от одной луковицы.
- На указанное количество – добавляем резаный свежий огурец.
- Если под рукою оказалась редиска – тоже нарезаем и тоже добавляем – смотрите сами, сколько. Так, чтобы не слишком густо, не слишком пусто…
- Можно посыпать и зеленым луком. Опять же – количество, на глаз и по душе.
- Кастрюлю с хлодником выставить в холодное место (погреб! Ну, ладно, можно в холодильник) часа на два-три.
- Перед подачей, в каждую тарелку положить по одному сваренному вкрутую яйцу, порезанному на мелкие части.
Иногда в тарелку добавляют перед подачей мясо раков, но, хотя получается очень вкусно, дороговизна раков всё же не способствует развитию этого направления в производстве хлодника. А вот креветками заменить нельзя. Это нонсенс. В Литве креветки не водятся.
Ещё один рецепт холодныго свекольника
Принято считать, что холодный свекольник блюдо украинское или еврейское. Возможно, так и есть, спорить не будем, в любом случае, суп вкуснейший.
- Моем клубни свёклы средних размеров. Опускаем в кипяток, без солений-приправ. Варим свёклу до готовности. Тут нельзя сказать, сколько времени уйдёт. Зависит от свёклы и от вашей плиты. Время от время ткнуть вилкой свёкле в бок. Ежели та легко вошла до центра – то и выключайте воду.
- Сняли кожуру – она легко сойдёт. Натёрли на крупной тёрке (я против миксеров-шиксеров для таких дел, потому как свёкла – она тепло рук человеческих ощущать должна).
- Одновременно изготовили бульон – учтите, его отдельно готовим! Не используем воду из под варки свёклы.
- Бульон готовим просто травяной. Укроп, петрушка, соль, капельки лимону. Лука не надо!!! После того, как вода закипит, минуты три кипятить, чтобы травка пропитала водичку.
- И тут же добавляем в кипяток тёртую свёклу. И кипятим еще минуты 2-3. Чтбы теперь уже свёкла подпитала бульончик. Огонь выключили. Добавили ложечку чайную сахарку (на литр примерно бульона со свёклой).
- Как только суп остыл, добавили измельчённые крутые яйца (количество – по вкусу), мелко нарезанные зелёный лучок и кусочки свежих огурчиков.
- Сметану ставим на стол, гостей потчиваем. Запиваем кваском, соками яблочным, смородиновым, просто водой минеральной – чем бог послал, одним словом.
Если хотите сделать мясной холодный свекольник, то учтите – мясо надо выбирать очень постное, но всё равно останется жир, только сметаной будет нейтрализован.