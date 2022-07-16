Рецепты летних холодных супов

Целых пять рецептов летних холодных супов кухни разных народов

Пять рецептов летних холодных супов, подходящих для жарких погод.

Лето есть лето. И летом в почёте холодные супы. И споры о том, что можно, а что нельзя класть в окрошку. Вот чтобы таких дискуссий избежать, мы и приводим рецепты холодных супов, которые не приведут (надеемся!) к ожесточённым баталиям на кухонных фронтах. Начинаем:

Холодный свекольник по-латышски

Холодный свекольный суп очень популярен в Латвии. Ведь и страна не жаркая, а этот освежающий суп едят много и часто. Поговоривают, что это старинный рецепт из еврейской кухни, где этот суп со свеклой известен под названием калте буручкес. Возможно, так и есть. Но насколько рецепты латвийской и еврейской кухни различаются, могут сказать специалисты.

Вот как готовят этот свекольный суп:

Свеклу чистим, моем режем не очень тонкими и не очень большими пластинками

Заливаем свеклу водой и варим минут 15-20 до готовности

После того, как свекла готова, достаём её из воды, натираем на крупной тёрке и вновь кладем в воду

Добавляем немного лимонного сока – так, чтобы еле ощущался, и солим

Даём охладиться и заправляем кусочками свежего огурца, редиской, зеленью, вареным яйыом, резаным на кусочки, зеленым луком., сметаной – всего по вкусу и желанию

Можно добавить нежирной колбаски или карбонада (но карбонад, конечно, уже не еврейская кухня).

Можно варить свеклу с обычными мясными фрикадельками.

Розовый холодный суп

Очень полезный и привлекательный супчик. Рецепт привезён из Белоруси, но насколько он относится к традиционной белорусской кухне, сложно сказать.

Итак, берем:

Творог жирный

Свеклу вареную – полкило

Луковицу одну

Молоко – литр (жирное молоко!)

Огурец маринованный – один

Укроп – по вкусу

Чеснок – зубчик

Соль, черный молотый перец

Сметана – ложек пять, или четыре столовых – на вкус

Сухарики пресные

Готовим розовый суп:

Лук и свеклу чистим, режем Режем огурец Всё вместе растираем в пюре Смешиваем с творогом и с укропом Заливаем молоком Добавляем тертый или давленый чеснок Солим, перчим Заправляем сметаной Поедаем с сухариками

Суп, как понимаете, летний, поэтому подается холодным.

Холодный суп из щавеля

Очень питательный суп – не забывайте, что щавель очень насыщает, много супа с щавелем не сьешь. И если готовить холодный щавелевый суп летом, то дети долго потом будут играть во дворе и не мешать взрослым наслажаться солнышком.

Готовим суп:

500 граммов щавеля вымыть, порезать мелко, отварить в полутора литрах воды на среднем огне до готовности, посолить в процессе варки Пусть бyльон из щавеля постоит, охладится Как только суп стал холодным, заправляем его тремя резаными свежими огурцами среднего размера, укропом и зелёным луком – количество в зависимости от любви к луку и укропу, три рубленых варёных яйца, стакан граммов в 200 сметаны В принципе, должен получиться не суп, а, скорее, жидкая каша из щавеля. Еще раз напомню, что еда очень сытная, не накладывайте полные тарелки и не считайте, что раз ребёнок не доел, значит не понравилось.

Хлодник по-литовски

Хлодник – даже из названия догадаться можно, это холодный суп. Разумеется, подается летом. Суп этот очень освежает, вкус его приятен, а, к тому же, в нем масса витаминов, не угнетаемых долгим процессом варки.

Вообще-то, разновидностей хлодника множество, посему изыскания и опыты с добавлением разных ингредиентов хлодника только приветствуются. А у нас тут древний, проверенный в бесшабашной юности на собственном желудке, рецепт, очень простой и симпатичный.

Итак, приступим:

Берем обычный стакан свекольного настоя или огуречного рассола от малосольных огурчиков (если берется рассол, то можно добавить сок свеклы, которую натираем на терке или пропускаем через миксер для получения сока – тогда хлодник станет, очевидно, розовым). Аккуратно взбиваем и добавляем такое же количество густой сметаны. Добавляем в смесь поллитра простокваши или обычного йогурта без фруктовых примесей. Можно добавить мясной бульон – стакан, но это необязательно. Солим по вкусу и добавляем самую малость сахара (не больше чайной ложки) Засыпаем рубленым укропом Посыпаем мелко рубленым луком от одной луковицы. На указанное количество – добавляем резаный свежий огурец. Если под рукою оказалась редиска – тоже нарезаем и тоже добавляем – смотрите сами, сколько. Так, чтобы не слишком густо, не слишком пусто… Можно посыпать и зеленым луком. Опять же – количество, на глаз и по душе. Кастрюлю с хлодником выставить в холодное место (погреб! Ну, ладно, можно в холодильник) часа на два-три. Перед подачей, в каждую тарелку положить по одному сваренному вкрутую яйцу, порезанному на мелкие части.

Иногда в тарелку добавляют перед подачей мясо раков, но, хотя получается очень вкусно, дороговизна раков всё же не способствует развитию этого направления в производстве хлодника. А вот креветками заменить нельзя. Это нонсенс. В Литве креветки не водятся.

Ещё один рецепт холодныго свекольника

Принято считать, что холодный свекольник блюдо украинское или еврейское. Возможно, так и есть, спорить не будем, в любом случае, суп вкуснейший.

Моем клубни свёклы средних размеров. Опускаем в кипяток, без солений-приправ. Варим свёклу до готовности. Тут нельзя сказать, сколько времени уйдёт. Зависит от свёклы и от вашей плиты. Время от время ткнуть вилкой свёкле в бок. Ежели та легко вошла до центра – то и выключайте воду. Сняли кожуру – она легко сойдёт. Натёрли на крупной тёрке (я против миксеров-шиксеров для таких дел, потому как свёкла – она тепло рук человеческих ощущать должна). Одновременно изготовили бульон – учтите, его отдельно готовим! Не используем воду из под варки свёклы. Бульон готовим просто травяной. Укроп, петрушка, соль, капельки лимону. Лука не надо!!! После того, как вода закипит, минуты три кипятить, чтобы травка пропитала водичку. И тут же добавляем в кипяток тёртую свёклу. И кипятим еще минуты 2-3. Чтбы теперь уже свёкла подпитала бульончик. Огонь выключили. Добавили ложечку чайную сахарку (на литр примерно бульона со свёклой). Как только суп остыл, добавили измельчённые крутые яйца (количество – по вкусу), мелко нарезанные зелёный лучок и кусочки свежих огурчиков. Сметану ставим на стол, гостей потчиваем. Запиваем кваском, соками яблочным, смородиновым, просто водой минеральной – чем бог послал, одним словом.

Если хотите сделать мясной холодный свекольник, то учтите – мясо надо выбирать очень постное, но всё равно останется жир, только сметаной будет нейтрализован.