Любите ли вы сирень?













Вопрос я задам, пожалуй, риторический: кто из вас не любит сирень? Разную по цвету, насыщенности, остроте запаха, но непременно благоухающую, яркую, притягивающую взоры всех прохожих! Нет нелюбителей, надеюсь. Ибо мой рассказ – о ней. А вот если я спрошу вас, что общего у нее с оливками, ответите ли? Ежели нет, слушайте и запоминайте. Так, вот! Наша красавица-сирень относится к семейству маслиновых. В эту же группу входят жасмин, ясень и оливки. Поэтому, условно говоря, сирень и оливки – родня. Причем, не самая дальняя.

А почему, собственно, сирень? Откуда слово такое? А дело все в том, что названа она в честь Сиринги – богини радости и спокойствия. Надо предполагать, вполне обоснованно, ибо на самом деле, видя сирень, радуешься. Да и некое умиротворение и спокойствие заполняют душу.

Но, все же, хочу, друзья мои, вас предупредить: не увлекайтесь вдыханием потрясающих сиреневых ароматов. Ибо можно получить неприятный побочный эффект в виде головной боли. Это объясняется тем, что цветки сирени выделяют определенные токсические вещества, которые делают нашу красавицу-сирень ядовитым кустарником. Так что, в меру радуйтесь!

Не стоит слишком сильно осуждать тех, кто срывает ветви с цветами сирени, ведь это только на пользу зелени. На следующий год бутонов будет еще больше. При этом нужно аккуратно срезать ветки поближе к гроздьям с соцветиями, а не ломать крупные жизнеспособные ветви. Тогда это на пользу, а не во вред дереву!

Ну, и еще один момент. Представьте себе, что вы в Англии. И видите, что девушка дарит парню букет сирени. Что вы подумаете, с чем проассоциируете увиденное? Ну, только представим, что мы совсем неиспорченные современными реалиями люди. Знаете ответ? А он меж тем прост: сирень в Англии – вестница разлуки, как у нас желтые тюльпаны, которые некогда воспела одна всем некогда известная певица. И если на брегах Темзы девушка подарила парню охапку сирени, то значит, не погулять нам на английской свадьбе. Не, не потому что не пригласят, ее просто не будет. Тот самый букет- отказ! Вот так-то!

А пока нам не до свадеб, особенно англицких. Сейчас зацвела и распустилась сирень! Поэтому, учитывая все вышепрочитанное – наслаждайтесь! Желаю, чтобы вы все получили эстетическое и душевное удовольствие от цветения сестренки жасмина! Да, и еще. Русские сорта сирени, если не знаете, вывел в первой половине XX века селекционер-самоучка Леонид Колесников. Москву он мечтал превратить в сиреневый рай. Рай – не рай, но Сиреневый сад на Щелковском шоссе удался.

Да и Сиреневый бульвар в Измайлово – тоже. Москвичи, подскажите еще сиреневые названия вашего города! Что же касается Колесникова, то в полной мере осуществить замысел ему не удалось: из 300 выведенных сортов уцелело только 60. Двадцать процентов… обидно…

А некоторые в России не сохранились, зато пышным цветом цветут в США. Внимание, запомните! Советская сирень “Путь коммунизма” и “Знамя коммунизма” до сих пор украшает сквер у здания Конгресса. Так что даже в Америке пахнет именно нашими краями!