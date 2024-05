Moscow. USSR. Director Mark Zakharov (L), actress Yelena Koreneva as Martha and Oleg Yankovskiy as Baron Munchhausen discussing a scene at the film set. (Photo ITAR-TASS/ Alexander Konkov) Москва. Режиссер-постановщик фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Марк Захаров (слева) проводит репетицию. Актеры Елена Коренева (Марта), Олег Янковский (Барон Мюнхгаузен). Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/

15 лет без Олега Янковского… Сегодня день памяти любимого артиста "Ленкома"











Олег Иванович Янковский родился в 1944 году в городе Джезказгане (Казахстан) в дворянской семье. Его отец происходил из польских дворян. В в 1965 году он окончил Саратовское театральное училище и был принят в труппу Саратовского драматического театра, где за восемь лет работы сыграл ряд ведущих ролей. После успеха в роли князя Мышкина в спектакле "Идиот" по Федору Достоевскому в 1973 году, Янковский был приглашен в Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне – "Ленком Марка Захарова"). На этой сцене он сыграл во многих спектаклях: "Автоград XXI", "В списках не значился" по Борису Васильеву, "Ясновидящий" по Лиону Фейхтвангеру, "Синие кони на красной траве" и "Диктатура совести" Михаила Шатрова, "Оптимистическая трагедия" Всеволода Вишневского, "Карманный театр" Жана Кокто, "Гамлет" Шекспира, "Школа для эмигрантов" Дмитрия Липскерова, "Чайка" Антона Чехова, "Шут Балакирев" Григория Горина, "Tout payе, или Все оплачено" Ива Жамиака…. В 1968 году Олег Янковский дебютировал в кино. Первые работы в кино – "Щит и меч", "Служили два товарища" – сразу сделали его популярным. Позднее этот список пополнился рядом выдающихся кинокартин, самые любимые из которых -"Обыкновенное чудо" и "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Анатольевича Захарова. Сегодня на сцене родного театра – "Вишневый сад", тот самый спектакль, который остался несыгранным, хотя в роли Гаева Марк Захаров видел именно Янковского. Александра Захарова, Александр Збруев, Антон Шагин и все те, кто выйдет сегодня на сцену, посвятят его памяти выдающегося коллеги, которого полтора десятка лет уже нет с нами. Вечная память, артист! И наши аплодисменты!

