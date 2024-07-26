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Фото: https://montrealjazzfest.com/en

Вечер джазовой музыки в Дорвале! Приглашаются все желающие

Виктория Христова Июл 26, 2024 Афиша, Новости Комментарии к записи Вечер джазовой музыки в Дорвале! Приглашаются все желающие отключены 1 Просмотров

Montreal Jazz Band назначает вам встречу и обещает не разочаровать!

 

В спокойной обстановке, напоминающей стиль ушедшей эпохи, Монреальский джаз-бэнд исполнит лучшие хиты с 20-х годов по сегодняшний день.

Обладая обширным многоязычным репертуаром, квартет умело сочетает джаз, французский шансон и латиноамериканские ритмы.

Как исполнители, группа остается верна оригинальной музыке, но иногда решает переосмыслить ее, добавив освежающий индивидуальный подход.

Монреальский джаз-бэнд – это также четыре интересные личности, любители музыки, которые готовы поделиться своей страстью и позволить вам испытать целый спектр эмоций.

В понедельник, 29 июля, в 19:30 в парке Пайн-Бич (на пересечении Лейкшор и Пайн-Бич) вас ждет вечер встречи с джазом.

В случае плохой погоды или сильной жары представление состоится в общественном центре Сарто-Деснойерс.

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