26 июля 1971 года, 53 года назад, на советские экраны вышел фильм «Офицеры»

Премьера кинокартины в СССР состоялась 26 июля 1971 года и в прокате фильм помотрели более 53 млн. зрителей.
Этот легендарный фильм, вошедший в Золотой фонд отечественного кинематографа, стал дебютом для Владимира Рогового в качестве режиссёра.
Главные роли в нём исполнили – Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская. Съёмки фильма проходили по всему Советскому Союзу: в Москве и Подмосковье, Твери, Севастополе и Ашхабаде.
Это фильм о трех поколениях советских офицеров, где главные герои – боевые товарищи – несмотря на все превратности судьбы, пройдя множество испытаний, хранят верность дружбе, долгу, офицерской чести.
Действия фильма охватывают довольно большой период – с 1920-х до 1970-х годов, включая боевые действия Гражданской и Великой Отечественной войн.
В 2013 году в Москве, на Фрунзенской набережной, героям фильма «Офицеры» был открыт памятник, представляющий собой скульптуру, которая воспроизводит одну из сцен фильма – встречу после долгой разлуки двух боевых товарищей, супруги и внука одного из них.
А ещё не менее известна и любима песня из данного кинофильма: «От героев былых времён…»…
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