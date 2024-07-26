26 июля 1971 года, 53 года назад, на советские экраны вышел фильм «Офицеры»

Советский художественный фильм «Офицеры» был снят на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1971 году режиссёром Владимиром Роговым.

Премьера кинокартины в СССР состоялась 26 июля 1971 года и в прокате фильм помотрели более 53 млн. зрителей.

Этот легендарный фильм, вошедший в Золотой фонд отечественного кинематографа, стал дебютом для Владимира Рогового в качестве режиссёра.

Главные роли в нём исполнили – Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская. Съёмки фильма проходили по всему Советскому Союзу: в Москве и Подмосковье, Твери, Севастополе и Ашхабаде.

Это фильм о трех поколениях советских офицеров, где главные герои – боевые товарищи – несмотря на все превратности судьбы, пройдя множество испытаний, хранят верность дружбе, долгу, офицерской чести.

Действия фильма охватывают довольно большой период – с 1920-х до 1970-х годов, включая боевые действия Гражданской и Великой Отечественной войн.

В 2013 году в Москве, на Фрунзенской набережной, героям фильма «Офицеры» был открыт памятник, представляющий собой скульптуру, которая воспроизводит одну из сцен фильма – встречу после долгой разлуки двух боевых товарищей, супруги и внука одного из них.

А ещё не менее известна и любима песня из данного кинофильма: «От героев былых времён…»…

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