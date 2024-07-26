Де Грасс и Шаррон были выбраны знаменосцами Канады на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Канада продемонстрирует скорость и силу на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Канадский олимпийский комитет объявил в среду, что шестикратный призер спринтерских гонок Андре Де Грасс и чемпионка мира по тяжелой атлетике Мод Чаррон будут нести канадский флаг во время пятничного парада по Сене.

Прямая трансляция уникальной церемонии открытия будет доступна на CBC-TV, CBCSports ca и CBC Gem, начиная с 13:00 по восточному времени.

Впервые на Олимпийских играх каждая из 91 страны пройдет шестикилометровый маршрут по Сене на лодках, а не пройдет традиционным парадом на Олимпийский стадион.

Флотилия завершит свой путь в Трокадеро, где будет зажжен олимпийский огонь в ознаменование начала Игр.

Ожидается, что мероприятие посетят более 300 000 зрителей, и все они увидят Де Грасса и Чаррона во главе канадского контингента.

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