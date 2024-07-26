Спасательное подразделение Пуант Клера готово прийти на помощь

Оно состоит из преданной своему делу команды профессионалов с различным опытом работы, обученных мужественно и умело служить обществу.
Независимо от того, участвуют ли они в оказании первой помощи на городских мероприятиях, в гражданской защите или в работе Красного Креста, эти современные герои готовы оказывать поддержку в чрезвычайных ситуациях, принося помощь и надежду там, где это необходимо больше всего.
Работа PCVRU была бы невозможна без участия каждого волонтера.
Эти добросердечные мужчины и женщины посвящают свое время и навыки благополучию нашего сообщества.
Волонтерство – это не только возможность служить, но и шанс развить ценные навыки и стать частью команды, объединенной общей целью.
Если вы прошли подготовку в качестве спасателя первой помощи или просто движимы желанием помогать другим, вы нужны добровольческому спасательному отряду Пуэнт-Клэр.
Ваша долгосрочная приверженность делу может спасти жизни и реально изменить ситуацию в нашем сообществе.
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