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Новости Спасательное подразделение Пуант Клера готово прийти на помощь
ville Pointe Claire

Спасательное подразделение Пуант Клера готово прийти на помощь

Виктория Христова Июл 26, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Спасательное подразделение Пуант Клера готово прийти на помощь отключены 1 Просмотров

Добровольческое спасательное подразделение Пуэнт-Клэр (PCVRU) – это больше, чем просто группа добровольцев.

 

Оно состоит из преданной своему делу команды профессионалов с различным опытом работы, обученных мужественно и умело служить обществу.

Независимо от того, участвуют ли они в оказании первой помощи на городских мероприятиях, в гражданской защите или в работе Красного Креста, эти современные герои готовы оказывать поддержку в чрезвычайных ситуациях, принося помощь и надежду там, где это необходимо больше всего.

Работа PCVRU была бы невозможна без участия каждого волонтера.

Эти добросердечные мужчины и женщины посвящают свое время и навыки благополучию нашего сообщества.

Волонтерство – это не только возможность служить, но и шанс развить ценные навыки и стать частью команды, объединенной общей целью.

Если вы прошли подготовку в качестве спасателя первой помощи или просто движимы желанием помогать другим, вы нужны добровольческому спасательному отряду Пуэнт-Клэр.

Ваша долгосрочная приверженность делу может спасти жизни и реально изменить ситуацию в нашем сообществе.

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