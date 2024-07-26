Рыболовный карнавал и спортивные площадки в Пьерфонде ждут всех!

Знаете ли вы, что в некоторых природных парках Монреаля можно порыбачить?

Вот отличное занятие для всей семьи, которое позволит вам узнать больше о видах рыб, обитающих в наших водоемах, и перенять лучшие методы рыбной ловли. Лекция-презентация, экскурс! Узнать можно много интересного и полезного!

А чтобы обо всем этом узнать, собираемся в воскресенье, 28 июля, с 9:00 до 12:00 в природном парке Буа-де-Льесс, 9432, бульвар Гуин-Уэст.

Вход бесплатный. Но парковка платная. Тем, кто живет далеко, предоставляется бесплатный трансфер от центра города, который доставит вас в природный парк. Забронируйте место в Navette Nature.

Поговорим о рыбах, водоемах, рыбалке, и узнаем много интересного. Приходите!

А тем, кому рыбалка не очень по душе, могут заняться спортом на свежем воздухе.

Откройте для себя открытый фитнес-центр Trek It, расположенный в парках де ла Рив-Буазе, Юиль и Ансьен-Комбатантс.

В этих местах, на этих площадках, есть современное оборудование для тренировок на открытом воздухе, адаптированное для всех уровней подготовки.

Улучшайте свою физическую форму, наслаждаясь природой.

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