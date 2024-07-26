Беконсфилд борется с амброзией и предлагает интересные мероприятия для детей и взрослых

Беконсфилд снова принимает участие в кампании “Давайте остановим амброзию вместе”! Знаете ли вы, что в Квебеке у 1 из 8 человек аллергия на амброзию, а 75% аллергий на пыльцу вызваны амброзией?

Одно растение амброзии может дать до 3000 пыльцевых зерен, которые могут жить в земле до 40 лет. Вот почему так важно скашивать и выдергивать амброзию, когда вы ее увидите. “Период опыления амброзии начинается в конце месяца, так что давайте остановим его прямо сейчас!”

Для информации: Амброзия резко снижает плодородие почвы, вынося из нее большие количества элементов минерального питания растений, затеняет от солнечного света возделываемые растения, что приводит к резкому снижению, а то и полной потере урожая. Амброзия полыннолистная — злейший враг здоровья человека. Это растение выделяет яд эфирных масел, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериального давления. Пыльца амброзии сильнейший аллерген, она разносится с ветром на десятки километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров. В период цветения амброзии у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, дерматиты, а также массовое аллергическое заболевание – амброзийный поллиноз.

А кроме того, с понедельника по четверг, до 22 августа, с 16:30 до 17:30 ваши дети могут потренироваться с волонтерами в навыках чтения, который поможет понять прочитанное и произнести трудные слова. Регистрация в справочной службе. Количество мест ограничено из-за наличия добровольцев. Возраст от 7 до 12 лет (2-6 классы).

Вечеринка в Брайарвуд-парке! А вы хотите выбраться из дома с детьми? Тогда приходите именно на эту на вечеринку! Возьмите с собой что-то перекусить, запаситесь водой, и с хорошим настроением – в парк! Присоединяйтесь к нам в четверг, 25 июля, с 17:30 до 19:30, чтобы повеселиться и отдохнуть.

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