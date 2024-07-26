Комитет по защите прав арендаторов WI запускает уникальный опрос

Комитет по защите прав арендаторов Западного острова запустил онлайн-опрос под названием “Портрет арендаторов Западного острова”, целью которого является улучшение услуг, предлагаемых организацией.

Основанная в прошлом году, компания WITAC не тратит время на ожидание неполных отчетов о гиперлокальном портрете и выступила с инициативой создания собственного фонда для улучшения предоставляемых услуг.

Опрос продолжительностью 5-10 минут включает вопросы о составе семьи, состоянии арендуемого жилья и знании арендаторами своих прав. Компания WITAC намерена подготовить подробный отчет, который будет носить то же название, что и опрос. Окончательный вариант отчета будет включать информацию, собранную WITAC, Census Canada, и любые дополнительные публикации, которые могут оказаться актуальными.

“Цель этого проекта – лучше понять уникальную ситуацию арендаторов на Западном острове, тему, по которой в последнее время не проводилось никаких исследований или публикаций. Как новая организация и первая организация, полностью занимающаяся проблемами арендаторов на Западном острове, мы будем использовать наши выводы и эти данные для определения наших приоритетов и информирования о нашей адвокации от имени сообщества арендаторов Западного острова. Чтобы убедиться, что наш портрет является полным и точным, мы стараемся привлечь к опросу как можно больше арендаторов”, – рассказала организатор сообщества и пресс-секретарь WITAC Лили Мартин.

WITAC также предлагает стимул для участия арендаторов в опросе, который в конечном итоге принесет им пользу в будущем. “Все участники, успешно завершившие опрос, могут выиграть одну из четырех подарочных карт стоимостью 50 долларов”, – сказал Мартин.

Опрос доступен онлайн на английском и французском языках, а его бумажная версия также будет доступна в рамках нескольких инициатив. В течение следующих нескольких месяцев представители WITAC будут организовывать кампании по обзвону жильцов в районах с высокой численностью арендаторов. Опрос также будет доступен на рынках солидарности Corbeille de Pain в Пьерфоне, Пуэнт-Клэр и Доллар -дес-Ормо.

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