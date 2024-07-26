С добрым утром, Монреаль! Начните день с нами!













С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня! Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма!

Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами! А для этого есть все вводные!

Нас ожидает замечательная пятница. Температура воздуха: Утром 17°C, Днём 27°C, Вечером 23°C. Солнечно, тепло, позитивно!

26 июля отмечается такой праздник, как День эсперанто, посвящённый первому искусственному языку для международного общения.

Первый искусственно созданный язык показал, что пока люди не готовы к появлению подобного средства общения. История эсперанто началась в городе Белостоке, который на тот момент входил в состав Российской империи, а сейчас находится на территории Польши. Родившийся там профессор-офтальмолог Лазарь Заменгоф создал искусственную знаковую систему. К этому Заменгофа подтолкнул тот факт, что в Белостоке тогда жили русские, белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы, и он решил изобрести универсальный инструмент межнационального общения, который всем бы облегчил жизнь, — не нужно было бы учить разные языки, чтобы понимать друг друга. 26 июля 1887 года после десятилетнего труда он опубликовал в Варшаве брошюру “Международный язык. Предисловие и полный учебник”. Подписано издание было доктором Эсперанто, что с латыни переводится как “надеющийся”. Так и появилось название нового языка.

Поскольку день хороший и яркий, самое время погулять по городу. Где – читайте нашу рубрику “Гуляем по Монреалю”, у нас всегда для вас найдется свежая и интересная идея, где побродить и что посмотреть!

С добрым утром, Монреаль! С добрым июльским утром!

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